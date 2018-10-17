«Схватил сзади и рукой закрыл рот»: в Екатеринбурге ищут мужчину, напавшего на 13-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 08:05 2018-10-17T09:55:59+03:00

Мама девочки от стресса пьет успокоительное, а бабушка чуть не слегла с инфарктом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге неизвестный мужчина посреди бела дня напал на 13-летнюю школьницу. Инцидент произошел в районе трамвайного кольца на Фрезеровщиков, когда девочка в 13:30 возвращалась из школы. По словам мамы, дочь зашла в подъезд, но поскольку дверь на доводчике и закрывается медленно, злоумышленник успел проскочить внутрь.

- Он её сзади схватил и рукой рот закрыл, она ногами по дверям квартир начала долбить, а потом вырвалась и закричала, - рассказала женщина на сайте U-mama. - Он испугался и убежал. Муж дома был. Сразу оббежал всё вокруг, но найти не смог.

Фото: сайт U-mama

Пока глава семьи самостоятельно пытался разыскать нападавшего, мама девочки вызвала полицию и написала заявление. Со слов ребенка правоохранители составили фоторобот. На вид злоумышленнику 30-35 лет, он славянской внешности, имеет очень светлые брови, которых почти не видно.

- Меня колошматит страшно. Валерианка не помогает. Бабушка у нас чуть с инфарктом не слегла, - делится встревоженная женщина. - А дочь после полиции сразу уснула. Сейчас её состояние более-менее.

В полиции факт подачи заявления подтвердили.

- Никаких требований ребенку мужчина не предъявлял. Сейчас полицейские отдела № 14 устанавливают личность нападавшего и его местонахождение, - сообщил сотрудник пресс-группы УВД Екатеринбурга Евгений Крюков. - После этого будет проведено его задержание.