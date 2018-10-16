2018-10-16T14:55:49+03:00
Общество

«Комсомольская правда» подвела итоги фотоконкурса «С улыбкой по жизни»

В течение двух недель длилось голосование за самого улыбчивого читателя
Анастасия ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Победитель конкурса. Фото: Виктория МаксимоваПобедитель конкурса. Фото: Виктория Максимова
Изменить размер текста:

Несколько десятков человек приняло участие в фотоконкурсе «С улыбкой по жизни». Мы очень рады, что наши читатели любят искренне улыбаться и дарить свой позитив не только своим близким, но и читателям «Комсомолки». Пришло время объявить имя самого улыбчивого участника! Им стала Виктория Максимова, приславшая фотографию своего улыбающегося сына. Поздравляем! Победительница получает сертификат на 2000 рублей на любые услуги в клиники стоматологии Nobel.

Фотографии участников можно посмотреть здесь.

Всех поздравляем с участием и желаем мегапозитивных будней.

Ну а совсем скоро стартует фотоконкурс для тех, кто любит домашних питомцев, не пропустите!

Генеральный спонсор конкурса «С улыбкой по жизни» – клиника стоматологии Nobel - уже несколько лет помогает жителям и гостям города обрести красивую улыбку. За эти годы нам удалось добиться хороших результатов и заработать прекрасную репутацию. Мы с гордостью можем заявить о том, что, пожалуй, клиника NOBEL - самая улыбчивая стоматология в городе!

только современное медицинское оборудование европейских производителей

главный врач клиники – детский стоматолог

имплантация и протезирование

лечение терапевтическое

рентген-диагностика на радиовизиографе, ортопантомографе и компьютерном томографе (3D исследование)

снятие зубных отложений при помощи ультразвука и Air-Flow

используем передовые материалы и инструменты

практикуем три имплантационные системы

квалификация сотрудников - наша особая гордость

Екатеринбург, ул.Чкалова, дом 239, телефон +7 (343) 310-22-88

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Урал стали в два раза больше привозить винограда из Узбекистана
Суд обязал Пенсионный фонд вернуть свердловчанке 99 тысяч рублей
Уже заменили электрокабель: сквер Попова в Екатеринбурге благоустроят до конца года
Старт мусорной реформы на Среднем Урале отложили на два месяца
Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли живым
На Урале гендиректор попал за решетку, не захотев официально устроить нового работника
Екатеринбургские строители и энергетики закрывают движение по трем улицам
В Екатеринбурге назначен новый зам. главы администрации по транспорту и благоустройству
Со второй попытки: в гордуме Екатеринбурга сформировали комиссии
На Среднем Урале стартовало формирование бюджета на ближайшие три года
В Екатеринбурге пьяный торговый представитель открыл стрельбу по окнам жилого дома
В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли два человека
Екатеринбуржец, угнав фургон, устроил массовое ДТП возле мэрии
Внимание, проверка: в Свердловской области завоют сирены ЧС
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в 83-й школе Екатеринбурга
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил главного связиста города
Челябинский рэп и древнерусский драм-н-бэйс: "Старый новый рок" рассказал о неформатных хедлайнерах
В Невьянске задержали таксиста, который грабил своих пассажиров
В Кольцово задержали пассажиров, которые нелегально везли на форум моды 60 килограммов костюмов
18+: все билеты на матч «Автомобилиста» разобрали из-за бешеной популярности команды
Евгений Куйвашев назначил шесть замов руководителя аппарата губернатора и правительства области
Профилактика на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге