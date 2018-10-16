«Комсомольская правда» подвела итоги фотоконкурса «С улыбкой по жизни»

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-16T14:55:49+03:00

В течение двух недель длилось голосование за самого улыбчивого читателя

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Несколько десятков человек приняло участие в фотоконкурсе «С улыбкой по жизни». Мы очень рады, что наши читатели любят искренне улыбаться и дарить свой позитив не только своим близким, но и читателям «Комсомолки». Пришло время объявить имя самого улыбчивого участника! Им стала Виктория Максимова, приславшая фотографию своего улыбающегося сына. Поздравляем! Победительница получает сертификат на 2000 рублей на любые услуги в клиники стоматологии Nobel.

Фотографии участников можно посмотреть здесь.

Всех поздравляем с участием и желаем мегапозитивных будней.

Ну а совсем скоро стартует фотоконкурс для тех, кто любит домашних питомцев, не пропустите!

Генеральный спонсор конкурса «С улыбкой по жизни» – клиника стоматологии Nobel - уже несколько лет помогает жителям и гостям города обрести красивую улыбку. За эти годы нам удалось добиться хороших результатов и заработать прекрасную репутацию. Мы с гордостью можем заявить о том, что, пожалуй, клиника NOBEL - самая улыбчивая стоматология в городе!

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