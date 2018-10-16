2018-10-16T14:55:49+03:00
Экономика

Педагоги Екатеринбурга провели «день учителя» на Белоярской АЭС

Гости посетили два энергоблока
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Фото: предоставлено пресс-службой АЭСФото: предоставлено пресс-службой АЭС
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В рамках проекта «День учителя на объектах атомной отрасли» педагоги школ Екатеринбурга 16 октября побывали на Белоярской АЭС.

Участники визита разделились на группы и посетили энергоблоки № 3 и № 4, где ознакомились с передовой технологией реакторов на быстрых нейтронах и аспектами безопасности Белоярской АЭС.

- Белоярская атомная электростанция впечатляет своими размерами. Это здорово — посетить такой уникальный объект, который так близко к Екатеринбургу и о котором так много слышали. Увидеть его воочию. Впечатляет и уровень безопасности во всём: начиная от проходной и заканчивая блочным пунктом управления, — делились своими впечатлениями работники сферы образования.

Фото: предоставлено пресс-службой АЭС

Фото: предоставлено пресс-службой АЭС

«День учителя на объектах атомной отрасли» — совместный образовательный проект Госкорпорации «Росатом» и региональных информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ). Его цель — популяризация знаний об атомной энергетике среди педагогов. Учителя способны в доступной и понятной форме донести до школьников объективные знания об атомной энергетике и о работе тех объектов, которые расположены в регионе.

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