2018-10-16T14:55:49+03:00
Экономика

Формирование востребованных рынком транспортных продуктов позволило в 2018 году привлечь на СвЖД дополнительные объемы грузов

На магистраль переключено и удержано 4,5 миллиона тонн грузов
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Грузы выгоднее перевозить железнодорожным транспортомГрузы выгоднее перевозить железнодорожным транспортомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В январе – сентябре 2018 года за счет организационных и тарифных мероприятий по формированию новых грузопотоков в границах СвЖД на железную дорогу было переключено и удержано 4,5 миллиона тонн грузов, ранее перевозимых автомобильным транспортом.

Формировать транспортные продукты, соответствующие рыночному спросу, СвЖД помогает правильное понимание потребностей клиентов. Свердловский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО, структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД») определяет перспективные сегменты грузов и направления перевозок, где железная дорога потенциально выигрывает у других видов транспорта. Это позволяет разрабатывать альтернативные схемы, логистика и экономика которых является привлекательной как для крупных грузовладельцев, так и для представителей малого и среднего бизнеса.

Так, в текущем году продолжилось развитие перевозок грузов в контейнерных поездах с фиксированным временем отправления и прибытия. Преимущества сервиса – регулярность, высокая скорость доставки и гарантированное транзитное время. Железнодорожники разрабатывают для таких поездов специализированное расписание, сокращают время в пути, минимизируют сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях. С начала 2018 года на СвЖД было сформировано 617 контейнерных поездов, в том числе 271 ускоренный.

В частности, за девять месяцев текущего года в рамках регулярного ускоренного сервиса по маршруту МоскваЕкатеринбург в 38 контейнерных поездах перевезено более 72 тысячи тонн грузов (товары народного потребления, продукты питания, оборудование и др.). По прибытию на станцию назначения груз распределяется по соседним регионам Урала и Сибири.

Новые контейнерные маршруты в текущем году организованы еще на 10 направлениях, в том числе: Соликамск – Новый Порт (далее – на экспорт), Блочная – Забайкальск (далее – на экспорт), Верхнекондинская – Автово (далее – на экспорт), Шувакиш – Купчинская (далее – на экспорт) и др.

Устойчивым спросом пользуется услуга «Грузовой экспресс», когда вагоны нескольких грузоотправителей на опорной станции объединяются в один маршрутный поезд с дальнейшим проследованием по расписанию. В рамках данного сервиса на СвЖД с начала года перевезено более 77 тысяч тонн грузов в составе 82 поездов. В соответствие с запросами клиентов были организованы перевозки по маршрутам Пермь-Сортировочная – Правдинск, Бисер – Пермь-Сортировочная – Бисер, Войновка – Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, Ивдель – Приобье, Пермь-Сортировочная – Благодать, Войновка – Пыть-Ях, Благодать – Приобье – Благодать.

Всего на Свердловской магистрали по специально разработанному графику на постоянной основе грузы перевозятся по 36 направлениям. С начала года по согласованному с клиентами расписанию проследовало 5,7 тысячи поездов, перевезено более девяти миллионов тонн грузов (8,7% от общей погрузки СвЖД).

При этом большое внимание уделяется упрощению доступа к услугам железнодорожного транспорта, развитию комплексных транспортно-логистических продуктов. Так, с сентября 2017 года на СвЖД работает Центр продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) с фронт-офисами в Екатеринбурге, Перми и Нижнем Тагиле. Центр работает по принципу «одного окна» и объединяет все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга. Грузовладелец на одной площадке может не только оперативно решить отдельные вопросы транспортировки продукции, но и заказать любой набор дополнительных услуг или организовать в целом логистику своего предприятия. Всего за время работы ЦПУ заключено 70 договоров (в т.ч. 36 – в 2018 году).

Стоит отметить, что ЦПУ рассчитан на работу с клиентами, имеющими различные объемы грузов, в первую очередь, представителями среднего и малого бизнеса. В ближайших планах – усиление системы продаж в Екатеринбурге и открытие двух дополнительных фронт-офисов в Тюмени и Сургуте.

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