На Урале хоккейный матч детских команд обернулся массовой дракой

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-16T14:55:49+03:00

Уже ко второму периоду хозяева вели со счетом 7:0. Фото: скриншот видео

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В Свердловской области матч хоккейных команд между юношескими сборными Каменска-Уральского и Шадринска (дети 2006-07 г.р – прим.ред.) обернулся массовой дракой.

Уже к середине второго тайма хозяева из Каменска-Уральского вели со счетом 7:0, после чего в одном из эпизодов пострадал игрок лидирующей команды: защитник из «Шадринска» применил силовой прием и прижал одного оппонента к борту.

Пока судья и главный тренер пытались оказать юноше помощь, его партнеры принялись избивать соперников. В итоге игра превратилась в ледовое побоище.

По словам тренера сборной Каменск-Уральского Александра Пушкарева, встреча завершала открытый кубок города по хоккею. Фактически игра ничего не решала, поэтому реакция подростков непонятна.