«Вы ему никто»: в Екатеринбурге у приемной матери отобрали ребенка и не говорят, где он

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-16T14:55:49+03:00

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Маленького Илюшу Алевтина Иванова взяла к себе на воспитание, когда тому только исполнилось два года. Родители ребенка развелись, и мальчик стал не нужен ни отцу, ни матери. Родная мама сразу написала отказ от ребенка и забыла о малыше. А отец, родной брат Алевтины, не справившись с воспитанием, оформил на Илью доверенность (на год) и передал сестре.

Алевтина взяла заботу о ребенке на себя. У Илюши была затруднена речь, поэтому она постоянно водила его к неврологу. Постоянная забота и помощь медиков сделали свое дело: в 6 лет Илья пошел в школу здоровым мальчишкой, учился на четверки, пятерки. О том, что воспитывает его приемная мать – мальчик не знал до того момента, как в школу не нагрянули органы опеки.

ОТЦА ОБЪЯВИЛИ В РОЗЫСК

Увы, за шесть лет Алевтина так и не смогла оформить опекунство над сыном. По словам женщины, все это время она воспитывала Илью по доверенности его биологического отца – мужчина продлевал ее каждый год. Сам он живет в Санкт-Петербурге и никогда не пытался выйти на связь с сыном. Мать мальчика уже несколько лет живет в Москве.

- Я ведь не хотела лишать биологических родителей их прав, - объясняет Алевтина. – Думала, со временем они начнут принимать участие в воспитании ребенка, познакомятся с ним, будут поздравлять с праздниками. Задачи скрывать Илюшу от настоящих родителей у меня никогда не было.

Проблем у Алевтины не возникало до тех пор, пока не пришла пора записывать Илью в первый класс. Для этого женщина должна была прописать мальчика у себя. Но так как она не была его официальным опекуном, прав на это у нее не было. Тогда Алевтина обратилась в органы опеки.

- С 2016 года я прошу, чтобы меня назначили официальным опекуном, но все время получаю отказ, потому что биологических родителей не лишили прав на ребенка. Мне говорят – идите в суд со своей проблемой, но ведь я не могу подать заявление, так как не являюсь опекуном. Получается – замкнутый круг, - сетует приемная мать.

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка из-за нарушений обратился в прокуратуру. Фото: скан документа

Алевтине пришлось пойти на отчаянный шаг: объявить родителей в розыск, чтобы устроить ребенка в школу. В итоге ее назначили временным опекуном на полгода. В это же время Алевтина обратилась в суд. Но и здесь ее ждало разочарование.

- Исковое заявление готовила юрист, и, когда надо было подавать документы, она заболела. Я просила органы опеки еще на два месяца продлить мне временное опекунство, но они не стали этого делать, - вздыхает женщина.

А потом как раз нашелся отец ребенка, и тогда оснований для обращения в суд не нашлось.

Я ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЮ, ГДЕ МОЙ СЫН

За помощью Алевтина обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области. Там женщине ответили, что ее ситуация находится на контроле. Это же отвечают и в прокуратуре.

- В ходе проверки выявлены нарушения требований ФЗ «Об опеке и попечительстве», выразившихся в непринятии мер Управлением соцполитики о дальнейшем жизнеустройстве ребенка и по защите его прав и законных интересов, - говорится в официальном ответе надзорного ведомства.

Прокурор района из-за этих нарушений внес начальнику управления соцполитики представление. В ответ органы опеки просто отобрали у Алевтины ребенка. Нагрянули в школу и забрали ребенка прямо с уроков. По словам Алевтины, ребенок был в шоке, устроил истерику, но чиновников это не остановило.

- У них есть заключение, что ребенок не знает своих родителей, но в опеке все равно не говорят, где он сейчас, - продолжает Алевтина.

По данным источника «Комсомолки», мальчика отдали его биологической матери, у которой еще четверо детей. Старший сын уже ушел из семьи и не желает общаться с родной матерью.

- Она не привыкла к этим сложностям в воспитании ребенка. Через месяц-другой она бросит и его, - рассказал «КП-Екатеринбург» человек, знакомый с ситуацией.

Алевтина тем временем уже написала письмо в органы опеки, намереваясь выяснить, где все-таки находится мальчик, и почему ей не дают с ним увидеться?

МОСКВА ВЗЯЛА НА КОНТРОЛЬ

В Аппарате уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области подтвердили, что ситуация с Илюшей находится на особом контроле. При этом чиновники отметили, что официально Алевтину нельзя назвать приемной матерью, потому что она не успела оформить документы и являлась только временном опекуном мальчика до января этого года.

- О последних событиях, связанных с этой ситуацией, мы узнали три дня назад, - говорит детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков. – Мы связались с органами опеки и попечительства города, куда ребенок был отправлен вместе с биологической матерью. С нормативно-правовой точки зрения органы опеки поступили правильно. С точки зрения интересов ребенка, здесь у нас, как и у всех нормальных людей, сомнения все-таки возникают.

К слову, историей с Илюшей уже заинтересовалась Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова.