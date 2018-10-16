Екатеринбуржец продает редкое письмо Максима Горького, адресованное невьянскому школьнику

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-16T14:55:49+03:00

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Житель Екатеринбурга выставил на продажу письмо русского писателя Максима Горького, адресованное невьянскому школьнику. С рукописью автора романа «Мать» и повести «На дне» мужчина готов расстаться за 100 тысяч рублей.

Как рассказал владелец реликвии Александр, письмо досталось ему от деда Николая Черноусова, который в советское время работал учителем литературы, а позднее стал директором невьянской школы № 1.

Мальчика, который вел переписку с писателем, звали Вячеслав Гибовских, и он оказался одним из учеников Николая Гавриловича. Узнав об этом, педагог попросил у школьника на память одно из писем писателя.

Фото: Avito

На уже пожелтевшем листке всего около десяти строчек, написанных еле разборчивым почерком. Послание датировано 1930-м годом, в то время Максим Горький жил «на два дома»: весну и лето проводил в России, а осенью и на зиму перебирался в итальянский Сорренто. В письме он коротко рассказывает о теплом климате, который ему для поправки здоровья рекомендовали врачи, а также о местных цветах и растениях.

- Я не против передать семейную реликвию на сохранение в местный музей, - цитирует пресс-служба Avito слова владельца письма. - Но с тем условием, что посетителям при демонстрации будет рассказана и история получения письма моим дедом.