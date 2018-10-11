Фанаты из Екатеринбурга избили полицейского на концерте Макса Коржа
В Уфе концерт популярного рэпера Макса Коржа был омрачен потасовкой на танцполе. На многочисленных видео с выступления отчетливо видно, как вблизи сцены загорается красный фаер.
Позже выяснилось, что в зал его пронесли двое жителей Екатеринбурга. После того, как зал наполнился дымом от шашки, нарушители принялись избивать полицейского, который попытался отобрать у них фаер.
- Сотрудники полиции, находившиеся на концерте, увидели, что кто-то из зрителей зажег фаер, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по РБ. - Они приняли меры, для того, чтобы потушить данный факел и доставили в полицию лиц, зажегших его. Ими оказались двое жителей Екатеринбурга. Они будут привлечены к установленной законом ответственности. Стоит отметить, что в момент доставления один из них оказал активное сопротивление и попытался скрыться.
На концерте Макса Коржа фанаты из Екатеринбурга избили полицейского.Инцидент произошел 14 октября в Уфе. Источник: соцсетиОлег Галимов
Дебоширы из уральской столицы отделались лишь административными протоколами. В МВД также отметили, что полицейский серьезно не пострадал.