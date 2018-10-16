Был в гостях у отца, возвращался домой: в Екатеринбурге пропал 13-летний школьник

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-16T10:17:48+03:00

Обычно подросток ездил на такси, но в этот раз решил пойти пешком

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В Екатеринбурге по дороге домой пропал 13-летний Егор Цзян. Вчера вечером подросток был в гостях у своего отца в ЖК «Адмиральский» на улице Юмашева, 1. Около семи часов школьник отправился домой в Академический, где живет вместе с мамой на Мехренцева, 7.

Как рассказала мама Егора Юлия, обычно сын приезжает от отца на такси, но в этот раз почему-то решил идти пешком. Женщина предполагает, что подросток заблудился, так как маршрут ему не знаком. С собой у мальчика было немного денег, а вот мобильный телефон он не взял.

Фото: Юлия Прибылова

Юлия уже написала заявление в полицию и сейчас ждет записи с камер видеонаблюдения по наиболее вероятному маршруту, которым мог пойти Егор.

- Рост пропавшего мальчика 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темные. Особые приметы: на правой руке родовые красные пятна, - говорится в ориентировке.

В день пропажи школьник был одет в стеганую с капюшоном куртку синего цвета, штаны цвета «хаки», черные ботинки и футболку в черно-белую.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Егора Цзяна, просят сообщить координатору поиска Наталия -Лиса 8-9000-44-02-20.