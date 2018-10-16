2018-10-16T09:49:04+03:00
Экономика

Почти половину билетов на поезда дальнего следования с начала 2018 года пассажиры СвЖД оформили через Интернет

Всего было продано 8,6 миллиона электронных билетов
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Многие пассажиры предпочитают не тратить время на стояние в очередях у кассМногие пассажиры предпочитают не тратить время на стояние в очередях у кассФото: Алексей БУЛАТОВ
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В январе – сентябре 2018 года Уральским филиалом «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») продано 8,6 миллиона электронных билетов на поезда дальнего следования. Доля электронных продаж по итогам девяти месяцев составила 45% от общего количества реализованных проездных документов. Услугой электронной регистрации с начала года воспользовались более 3 миллиона человек.

В целом по сети железных дорог доля электронных билетов составила 51% от общего количества реализованных мест. В январе – сентябре 2018 года было продано 49 миллионов электронных билетов на поезда дальнего следования, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост электронных продаж связан с активным развитием онлайн-сервисов для пассажиров. Появилась возможность оформлять на сайте ОАО «РЖД» билеты в Калининградскую область, проездные документы для маломобильных пассажиров-колясочников, электронные квитанции на перевозку дополнительной ручной клади, багажа, домашних питомцев.

Очереди в кассы заметно снизились, благодаря интернету Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очереди в кассы заметно снизились, благодаря интернетуФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним также, что с апреля 2017 года пассажирам доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». В приложении можно не только оформить билет на поезд, но и получить информацию о расписании поездов, ранее приобретенных проездных документах, о состоянии бонусного счета и др.

Сегодня общее число установок приложения на всех мобильных платформах превышает 4,6 миллиона. Количество билетов, оформленных пользователями с его помощью за 9 месяцев 2018 года, составляет почти 5,8 миллиона (11,6% от всех электронных продаж).

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