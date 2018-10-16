В Екатеринбурге в руках сотрудницы ЖЭКа взорвался мусорный пакет
В Екатеринбурге во дворе Чкалова, 131 произошел взрыв - пострадала одна из местных жительниц. Утром мастер ЖЭУ заметила бесхозный мусорный мешок, который стоял возле подъездной урны.
Посетовав на плохую работу дворников, женщина решила сама выбросить пакет в контейнеры. Но спустя пару секунд раздался громкий хлопок, после чего мешок загорелся.
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
- Пакет стоял около урны на перекрестии дорожек, одна из них ведёт в садик! В пакете была пластиковая бутылка. Бабушка взяла мешок, чтобы отнести до мусорки и произошло возгорание, - рассказал один из очевидцев.
Соседи немедленно вызвали полицию и «скорую». Кроме сильного испуга и опаленной одежды женщина получила ожоги рук, но от госпитализации отказалась.
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
- На месте работает следственно-оперативная группа, - сообщили в УМВД города. - История не носит криминальный характер. Ведется проверка.