В Екатеринбурге в руках сотрудницы ЖЭКа взорвался мусорный пакет

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-16T09:47:11+03:00

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В Екатеринбурге во дворе Чкалова, 131 произошел взрыв - пострадала одна из местных жительниц. Утром мастер ЖЭУ заметила бесхозный мусорный мешок, который стоял возле подъездной урны.

Посетовав на плохую работу дворников, женщина решила сама выбросить пакет в контейнеры. Но спустя пару секунд раздался громкий хлопок, после чего мешок загорелся.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Пакет стоял около урны на перекрестии дорожек, одна из них ведёт в садик! В пакете была пластиковая бутылка. Бабушка взяла мешок, чтобы отнести до мусорки и произошло возгорание, - рассказал один из очевидцев.

Соседи немедленно вызвали полицию и «скорую». Кроме сильного испуга и опаленной одежды женщина получила ожоги рук, но от госпитализации отказалась.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- На месте работает следственно-оперативная группа, - сообщили в УМВД города. - История не носит криминальный характер. Ведется проверка.