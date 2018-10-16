2018-10-16T09:35:27+03:00
Экономика

Уралмашзавод обновит сварочное производство

На это потратят больше 300 миллионов рублей
Поделиться:
Предприятие регулярно обновляет оборудованиеПредприятие регулярно обновляет оборудованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Газпромбанк дополнительно инвестирует в техническое перевооружение Уралмашзавода 314 миллионов рублей. Средства будут направлены на модернизацию сварочного производства. Внедрение новых технологий позволит повысить качество металлоконструкций, а также значительно снизить трудоёмкость работ.

В рамках утвержденной программы будет модернизирована часть действующего парка оборудования, расширены его технологические возможности, а также приобретено новое – 3-х резаковая машина термической резки, машина лазерной резки металла, современные сварочные аппараты с новыми системами управления. Кроме этого будет создан центр автоматической сварки и наплавки, реализован комплекс мероприятий по повышению качества подготовки поверхностей деталей и окраски, в том числе планируется провести монтаж дробеструйной камеры, которая позволит производить зачистку крупногабаритных металлоконструкций больших размеров (до 30 м), и окрасочно-сушильной камеры.

- Инвестиционная программа, которая реализуется на предприятии с 2017 года, направлена, в первую очередь на модернизацию механосборочного производства, но сварочное производство – тоже одно из ведущих звеньев в технологической цепочке, от которого во многом зависит качество произведенного оборудования в целом. Поэтому для повышения эффективности производства Газпромбанком было принято решение расширить действие инвестпрограммы, направив дополнительные средства на техперевооружение сварочного производства и внедрение новых технологий, - отметил главный инженер Уралмашзавода Валерий Янковой.

Предприятие закупит новое сварочное оборудование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятие закупит новое сварочное оборудованиеФото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, внедрение новых высокоэффективных технологических процессов, повышение их автоматизации позволит значительно снизить долю механообработки при изготовлении металлоконструкций, а значит трудоёмкость работ (в среднем от 10 до 15% по разным технологическим переделам), и их себестоимость, расширить перечень операций, которые завод сможет производить самостоятельно – без обращения в сторонние организации, в том числе сорбитизацию колес.

Инвестиционная программа Газпромбанка – основного стратегического партнера Уралмашзавода – утверждена в конце 2017 года, она направленна на модернизацию и техническое переоснащение производства. Объем инвестиций в техпереворужение завода оценивался в 1,5 миллиарда рублей. В рамках инвестпрограммы закуплены пять современных обрабатывающих центров, идет модернизация станочного парка, реализуются проекты по промышленной безопасности, цифровизации производства. С учетом дополнительных инвестиций в сварочное производство общая стоимость техперевооружения УЗТМ составляет более 1,8 миллиарда руб. Все основные мероприятия программы будут реализованы до конца 2019 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Урал стали в два раза больше привозить винограда из Узбекистана
Суд обязал Пенсионный фонд вернуть свердловчанке 99 тысяч рублей
Уже заменили электрокабель: сквер Попова в Екатеринбурге благоустроят до конца года
Старт мусорной реформы на Среднем Урале отложили на два месяца
Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли живым
На Урале гендиректор попал за решетку, не захотев официально устроить нового работника
Екатеринбургские строители и энергетики закрывают движение по трем улицам
В Екатеринбурге назначен новый зам. главы администрации по транспорту и благоустройству
Со второй попытки: в гордуме Екатеринбурга сформировали комиссии
На Среднем Урале стартовало формирование бюджета на ближайшие три года
В Екатеринбурге пьяный торговый представитель открыл стрельбу по окнам жилого дома
В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли два человека
Екатеринбуржец, угнав фургон, устроил массовое ДТП возле мэрии
Внимание, проверка: в Свердловской области завоют сирены ЧС
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в 83-й школе Екатеринбурга
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил главного связиста города
Челябинский рэп и древнерусский драм-н-бэйс: "Старый новый рок" рассказал о неформатных хедлайнерах
В Невьянске задержали таксиста, который грабил своих пассажиров
В Кольцово задержали пассажиров, которые нелегально везли на форум моды 60 килограммов костюмов
18+: все билеты на матч «Автомобилиста» разобрали из-за бешеной популярности команды
Евгений Куйвашев назначил шесть замов руководителя аппарата губернатора и правительства области
Профилактика на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге