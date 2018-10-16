2018-10-16T09:40:54+03:00
Происшествия

Екатеринбуржец, рассказавший о смерти друга после избиения в полиции, прошел полиграф

Прибор подтвердил его слова о нападении силовиков
Олег Галимов
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Михаил Мубаракзянов написал заявление на имя главы СКР на транспорте по УрФО. Фото: предоставлено адвокатом потерпевшегоМихаил Мубаракзянов написал заявление на имя главы СКР на транспорте по УрФО. Фото: предоставлено адвокатом потерпевшего
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Екатеринбуржец Михаил Мубаракзянов, заявивший о том, что его с другом избили в линейном отделении полиции, прошел независимое исследование на полиграфе. Потерпевший положительно ответил на вопрос о нападении на него и Андрея Гришукова. Прибор показал, что Михаил говорил правду.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Руслан Султангулов, следователи также предлагали Мубаракзянову пройти полиграф.

Полиграф подтвердил слова Михаила о пытках в полиции. Фото: ото: предоставлено адвокатом потерпевшего

Полиграф подтвердил слова Михаила о пытках в полиции. Фото: ото: предоставлено адвокатом потерпевшего

- Я посоветовал своему клиенту пройти независимое исследование, чтобы избежать подделывания результатов, - пояснил адвокат.

По словам Михаила, 14 сентября возле его дома на Елизавете на него с Гришуковым напали сотрудники полиции. Силовики затолкали мужчин в служебный УАЗ и увезли в отделение при железнодорожном вокзале.

Андрей скончался в больнице через 10 дней после избиения. Предоставлено родственниками погибшего

Андрей скончался в больнице через 10 дней после избиения. Предоставлено родственниками погибшего

Мубаракзянова и Гришукова больше суток избивали, чтобы они подписали разрешение на осмотр своих квартир. В ночь на 16 сентября Гришуков был доставлен в ГКБ № 24 с травмами головы и спины. Через 10 дней Андрей скончался в палате, его мать обвиняет в смерти врачей и полицейских.

После кончины друга Михаил написал заявление на имя руководителя Уральского следственного управления на транспорте СКР генерал-лейтенанта Петра Решетникова. В самом линейном отделении отрицают факт избиения мужчин и заявляют, что у них при обыске были найдены наркотики.

- При проведении личного досмотра у одного из задержанных было изъято пять брикетов наркотического средства гашиш, общим весом 14,97 грамма, - сообщала ранее пресс-секретарь УТ МВД РФ по УрФО Елена Епимахова. - Для проведения дальнейших мероприятий задержанные были доставлены в здание линейного отдела полиции. 15 сентября при проведении осмотра жилища одного из задержанных было изъято наркотическое средство каннабис общей массой 49,37 грамма, у другого — наркотическое средство гашиш весом 26,85 грамма. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Все следственные действия проводились в присутствии адвоката.

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