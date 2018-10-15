В Екатеринбурге дело маньяка-убийцы следователи передали в прокуратуру

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-15T18:09:51+03:00

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Свердловские следователи завершили расследование громкого уголовного дела о жестоком убийстве 14-летней школьницы в Екатеринбурге, которое произошло еще в 2011 году на стадионе школы №57 на улице Белореченской. Тогда изувеченное тело ребенка нашли случайные прохожие.

Андрея Черняева обвиняют не только в убийстве, но и серии изнасилований. Всего мужчине вменяют несколько статьей УК РФ: «Убийство, сопряженное с изнасилованием», три эпизода по статье «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Кража». Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Материалы дела направлены в прокуратуру Свердловской области для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи документов суд.

Изверг искалечил тело убитой. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Следователи полагают, что Черняев – это типичный серийный убийца. Еще в начале 2000 года мужчина атаковал свою 23-летнюю знакомую женщину, угрожая убить ее. Эту же женщину он изнасиловал в апреле 2001 года. Летом 2008 года поддонок напал и изнасиловал 33-летнюю женщину, украв в придачу у нее 5 тысяч рублей.

Самое страшное преступление мужчина совершил в ночь на 18 сентября 2001 года рядом со школой по улице Белореченской, изнасиловав и убив с особой жестокостью незнакомую ранее ему школьницу. Следователи зафиксировали на теле убитой больше 40 ножевых ранений. Горло убитой было перерезано, живот изрезан, отрезана грудь и вырезана матка.

После убийства маньяк скрывался в коллективном саду, а позже уехал к знакомым в Нижний Тагил.

О том, как все произошло, подозреваемый рассказал на месте событий. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В ходе расследования допрошены более 4 тысяч мужчин, проведено более 500 судебных экспертиз. Все это было сделано для того, чтобы раскрыть тяжкое преступление. В результате в мае прошлого года подозреваемый был задержан, он признал свою вину.