Тюрьма и штраф: суд поставил точку в деле «тагильской борзоты»

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-15T17:32:06+03:00

Директора завода, рабочие которого просили помощи у Путина, признали виновным в мошенничестве, невыплате зарплат и сокрытии денег предприятия

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Сегодня Тагилстроевский суд Нижнего Тагила поставил точку в деле «тагильской борзоты». Одного из собственников и по совместительству директора ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» Дениса Кокорина признали виновным в мошенничестве, невыплате зарплат и сокрытии денег предприятия.

Во время прений сторон гособвинение просило назначить Кокорину четыре года колонии и пол-миллиона рублей штрафа. Но вердикт суда оказался более мягким - два годам колонии общего режима. Сумму штрафа служители Фемиды поддержали.

Заводчане год работали бесплатно

Промышленное предприятие Нижнего Тагила в прямом смысле прогремело на всю страну в 2017-м, когда рабочие пожаловались Президенту Владимиру Путину. Сотрудники завода рассказали, что уже год трудятся бесплатно.

Сразу же после этого на предприятии начались всевозможные проверки. Выяснилось, что проблемы на заводе начались еще в 2014 году - руководство перестала платить налоги и страховые взносы. Затем последовали череда увольнений и задержка зарплат. Одни семьи умудрялись жить вчетвером на 12 тысячную зарплату жен. Другие погрязли в долговой яме, набрав кредитов.

Но часть деньги для рабочих все же нашлась. Для этого одному из собственников пришлось самому влезть в долги. В итоге Владислав Кокорин отдал рабочим 6,5 миллионов рублей. Оставшиеся деньги собирали всем миром, а потом сыпали их в руки работягам стаканами мелочи.

Многие работники, чтобы прокормить семьи, были вынуждены взять кредиты

По версии следствия, Денис Кокорин, заключая фиктивные договоры со своими же подконтрольными фирмами, вывел из бюджета завода баснословные суммы. Например, по бумагам его «УралЭнегоМаш» якобы поставил заводу товар на 22,9 миллиарда рублей.

- Кроме того, обвиняемый, минуя расчетные счета Нижнетагильского завода, по которым были прекращены все расходные операции, организовал осуществление расчетов с организациями-кредиторами путем перечисления денег третьим лицам, - рассказли в пресс-службе областной прокуратуры. - Он давал указания директорам аффилированных фирм, которыми сам руководил, производить расчеты с контрагентами за завод через счета их предприятий.