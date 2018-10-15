2018-10-15T12:56:32+03:00
Экономика

СвЖД пополнила бюджеты и внебюджетные социальные фонды почти на 16 миллиардов рублей

В компании подвели итоги за три квартала 2018 года
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Работа свердловской магистрали - пополнение местных бюджетовРабота свердловской магистрали - пополнение местных бюджетовФото: Алексей БУЛАТОВ
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С января по сентябрь 2018 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 15,8 миллиарда рублей.

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 8,3 миллиарда рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

· в бюджет Свердловской области 3,9 миллиарда рублей;

· в бюджет Пермского края 1,2 миллиарда рублей;

· в бюджет Тюменской области 1,2 миллиарда рублей;

· в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 1,3 миллиарда рублей;

· в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 700 миллионов рублей.

Для нужд ОАО «РЖД» в 2018 году планируется приобрести продукцию промышленных предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 53,8 миллиарда рублей (включая покупку современного подвижного состава).

Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10,5% территории Российской Федерации) с населением более 10 млн человек (7,4% населения страны). Магистраль обслуживает почти 400 км подъездных путей, ее услугами пользуются более 12 тысяч промышленных предприятий.

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