Отравилась треть учеников: в Екатеринбурге из-за кишечной инфекции на карантин закрыта школа № 83

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-15T12:56:32+03:00

После обеда на прошлой неделе дети массово стали жаловаться на плохое самочувствие. Некоторых увезли в больницу

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В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрыта на карантин школа № 83. Вместо учеников в учебное учреждение теперь ходят специалисты Роспотребнадзора.

Еще на прошлой неделе после обеда в школьной столовой дети начали массово жаловаться на плохое самочувствие. А на следующий день около трети учеников не пришли на уроки. Одни отлеживались дома, других увезли в больницу. Предварительный диагноз врачей - острая кишечная инфекция.

- Заболевшие дети изолированы, установлено медицинское наблюдение за контактными, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. - Специалистами отобран материал для лабораторных исследований, в том числе пробы пищи, воды, смывы с объектов окружающей среды, обследован персонал.

Карантин продлится неделю. Задания в этот период ученики смогут получать удаленно в специальном разделе на сайте школы.