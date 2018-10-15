2018-10-15T12:56:32+03:00
Происшествия

Эвакуировались 68 человек: в Екатеринбурге загорелась поликлиника «Уралтрансмаша»

По предварительным данным, пострадавших нет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге в эти минуты горит здание на улице Короленко, в котором располагается поликлиника АО «Уралтрансмаша». Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. По словам людей, к месту ЧП уже подъехали шесть пожарных машин.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Судя по фотографиям, очаг возгорания находится на втором этаже. Сработавшая пожарная сигнализация сильно облегчила работу спасателей. До приезда огнеборцев здание самостоятельно покинули 11 человек. Еще 57 эвакуировались на всякий случай из соседнего 4-х этажного здания.

Несмотря на то, что открытого огня не наблюдается, спатаели эвакуировали из здания 39 человек. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Горел кабинет на втором этаже. Площадь пожара составила 20 квадртаных метров. Горел кабинет на втором этаже, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Всего в тушении были задействованы 24 человека личного состава, 9 единиц техники. Сейчас подразделения ведут разборку и проливку конструкций.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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