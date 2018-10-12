2018-10-12T16:21:27+03:00
Экономика

«Система» примет участие в международном форуме «Открытые инновации»

Мероприятие пройдет в выставочном центре «Технопарк Сколково»
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Фото: БФ "Система"Фото: БФ "Система"
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Корпоративный фонд АФК «Система» примет участие в 7 Международном форуме «Открытые инновации» - одном из самых масштабных в мире мероприятий, демонстрирующих основные тенденции и достижения в инновационных сферах экономики. Мероприятие будет проходить с 15 по 17 октября в выставочном центре «Технопарк Сколково» города Москва и станет важнейшей площадкой для обмена опытом ведущих специалистов из области науки, бизнеса и государственного управления.

В этом году ключевая тема форума «Источники цифрового прорыва»: кадры и образование, бизнес и государство, наука и технологии. В рамках программы состоятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу и деловые встречи.

Президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская выступит экспертом в двух сессиях форума.

16 октября в сессии «Новые технологии для бизнеса и общества: искать, выращивать или развивать?» в докладе «Public good: новые подходы к созданию продуктов для общества» Анна Янчевская расскажет об успешных отечественных и зарубежных кейсах в создании социально значимых технологий, а также о реализации совершенно нового подхода к развитию технологической среды. Сегодня в новых технологических решениях заинтересованы не только государство и бизнес, как потенциальные заказчики инноваций, но и само общество, потребители перспективных технологических решений – все те, кто формирует запрос на создание новых продуктов, способных принести позитивные изменения.

В рамках сессии будет представлен технологический конкурс по созданию поисково-спасательных технологий нового поколения «Одиссея», который был запущен фондом АФК «Система» в июле 2018 года. Спикеры расскажут о командах, которые претендуют на участие в проекте и технологиях, которые они предлагают.

- Проект «Одиссея» позволит привлечь большое количество участников, объединить технологическое сообщество для решения социальных проблем и получить критическую массу быстрых экспериментов в области поисково-спасательных технологий, - рассказывает президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская.

Фото: пресс-служба Фонда

Фото: пресс-служба Фонда

17 октября в сессии «Кто выигрывает в глобальных технологических конкурсах» эксперты обсудят ключевые вопросы проведения глобальных конкурсов, а также цели, которые ставят перед собой участники и создатели конкурсов.

В дискуссиях примут участие представители крупнейших фондов, инвестиционных и технологических компаний России: ООО УК РОСНАНО, АФК Система, Skolkovo Ventures, РВК, «Техноcпарк», корпоративного акселератора МТС и других.

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