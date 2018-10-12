2018-10-12T15:31:10+03:00
Происшествия

Прокуратура Екатеринбурга проверит школьную столовую после отравления четверых детей

У одного ребенка диагностировали острую кишечную инфекцию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Первым делом санврачи проверят организацию школьного питанияПервым делом санврачи проверят организацию школьного питанияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в школе № 83. За последние дни четверо учеников из разных классов обратились за медпомощью в больницы города.

Одному из детей уже поставлен диагноз. У ребенка острая кишечная инфекция. Другие школьники пока дожидаются результатов анализов. Известно, что организатором питания в школе является Школьно-базовая столовая № 41.

- Специалистами Роспотребнадзора в школе отобраны пробы продуктов питания, проводятся исследования и иные мероприятия для установления причин возможного заболевания, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В субботу, 13 октября, будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в образовательном учреждении.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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