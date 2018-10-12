2018-10-12T12:09:23+03:00
Экономика

ЕВРАЗ подарил студентам Нижнетагильского технологического института конструкторское бюро

Будущие инженеры займутся изучением методов 3D-моделирования
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Студент Евгений Медведев уже освоил новое оборудование конструкторского бюро. Фото: пресс-служба ЕВРАЗСтудент Евгений Медведев уже освоил новое оборудование конструкторского бюро. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ
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В Нижнетагильском технологическом институте, филиале УрФУ, появилось студенческое конструкторское бюро.

На современном оборудовании будущие инженеры отрабатывают новейшие методы проектирования и 3D-моделирования. В конструкторском бюро 15 рабочих мест, у каждого студента в распоряжении два монитора и графическая станция. Для демонстрации учебного материала в аудитории установлены широкоформатный проектор и интерактивная доска, документ-камера.

Также закуплены электронные учебники, удобная мебель и современная оргтехника. Студенты не только делают задания по учебной программе, но и выполняют реальные заказы от ЕВРАЗ НТМК. Например, они спроектировали детали для будущего конвейера коксохимического производства.

Рабочее место в конструкторском бюро. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Рабочее место в конструкторском бюро. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- Конструкторское бюро – это вклад в будущее производственных мощностей ЕВРАЗ НТМК, – отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко. – Нам очень важно, чтобы молодежь, которая придет на комбинат через несколько лет, владела компетенциями, востребованными на современном производстве.

ЕВРАЗ планирует развивать студенческое конструкторское бюро, приобретая современное оборудование и программное обеспечение. Следующий шаг – установка современных 3D-сканеров и принтеров.

На покупку оборудования конструкторского бюро ЕВРАЗ направил 2,8 миллиона рублей.

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