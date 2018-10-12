Молодые атомщики России ознакомились с инновационной технологией быстрых реакторов Белоярской АЭС

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-12T11:55:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Обращаясь к молодым атомщикам – участникам технического тура на Белоярскую АЭС, ветеран атомной энергетики и промышленности Станислав Киселёв напутствовал:

- Перед вами, молодыми специалистами, в профессиональном плане сегодня открыты многие двери, в том числе и в зарубежных проектах Росатома, так как Концерн «Росэнергоатом» расширяет международное сотрудничество. Поэтому вы должны соответствовать высокому уровню профессионалов атомной энергетики России, которая всегда была лидером мирового масштаба.

Фото: Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Технический тур на Белоярскую АЭС для молодых работников атомных станций России прошёл 11 октября 2018 года в рамках большого техтура под эгидой молодёжного движения ВАО АЭС. Молодые специалисты посетили энергоблок № 4 с реактором БН-800, ознакомились с аналитическим тренажёром энергоблока с реактором БН-600, а также поучаствовали в «круглом столе» с представителями руководства, молодёжной и ветеранской организаций Белоярской АЭС.

Фото: Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Начальник смены станции (НСС) по энергоблоку № 4 Андрей Смелов — самый молодой из действующих на данный момент НСС в Концерне «Росэнергоатом» — рассказал участникам техтура о работе инновационного энергоблока № 4, об этапах ввода в эксплуатацию, физического и энергетического пусков.

Фото: Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Заместитель главного инженера по безопасности и надёжности Валерий Шаманский поделился с молодёжью информацией о перспективах строительства БН-1200, об особенностях использования натриевого теплоносителя, о замкнутом ядерно-топливном цикле. Председатель Молодёжной организации Белоярской АЭС Игорь Полищук рассказал о принципах и направлениях работы с молодыми атомщиками, играющей важную роль в их профессиональном становлении и развитии.