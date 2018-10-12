В тройке лидеров: Свердловской железной дороге исполняется 140 лет

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-12T11:39:37+03:00

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14 октября 2018 года Свердловской железной дороге исполняется 140 лет. На протяжении всей своей истории магистраль является точкой опоры и драйвером роста для экономики регионов.

СвЖД (филиал ОАО «РЖД») обеспечивает транспортно-экономические связи индустриальных районов Урала и Западной Сибири с центральными, восточными и западными регионами России и зарубежными странами. По основным показателям дорога входит в первую тройку крупнейших магистралей страны, по объемам погрузки занимает 2 место. За девять месяцев 2018 года на СвЖД погружено 104,5 миллиона тонн, в том числе таких важнейших номенклатур, как удобрения, металлы, нефтехимические и строительные грузы.

Учитывая потребности клиентов, железная дорога предлагает новые продукты и услуги: доставка грузов по расписанию (в том числе в составе ускоренных контейнерных поездов), комплексное обслуживание с внедрением оптимальных логистических схем. Уже год на СвЖД работает Центр продажи услуг ОАО «РЖД» с фронт-офисами в Екатеринбурге, Перми и Нижнем Тагиле. Центр работает по принципу «одного окна» и объединяет все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга.

Свердловская магистраль - одна из самых востребованных в странеФото: Алексей БУЛАТОВ

В 2018 году инвестиции в развитие Свердловской магистрали составят 27,8 миллиарда рублей. Наибольший объем вложений запланирован в крупные инфраструктурные проекты, которые способны дать ощутимый системный эффект для страны. Это развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево, строительство третьего электрифицированного пути на участке Косулино – Баженово на главном ходу Транссиба. В связи с прогнозируемым ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле разработана комплексная программа развития инфраструктуры на направлении Соликамск – Пермь, выполнена технико–экономическая оценка проекта железнодорожного обхода Перми. В рамках реализации проекта «Северный широтный ход» запланирована реконструкция инфраструктуры СвЖД на участке Коротчаево – Новый Уренгой – Пангоды.

Свердловская магистраль является крупнейшим потребителем продукции предприятий транспортного машиностроения и металлургии Уральского региона, что задает вектор развитию территории и положительно влияет на развитие экономики. В 2018 году для нужд ОАО «РЖД» планируется закупить продукцию промышленных предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 53,8 миллиарда рублей.

ОАО «РЖД» и его филиал Свердловская железная дорога входят в число крупнейших налогоплательщиков. Так, по итогам девяти месяцев текущего года в бюджеты всех уровней и внебюджетные социальные фонды СвЖД перечислила 15,8 миллиарда рублей.

Часть подвижного состава свердловской магистрали - это современные поездаФото: Алексей БУЛАТОВ

За три квартала 2018 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 23,5 миллионов пассажиров. В этом году важнейшим событием для магистрали стал Чемпионат мира по футболу – Екатеринбург впервые принимал игры международного масштаба. На СвЖД своевременно подготовили инфраструктуру к прибытию большого числа болельщиков, а во время мундиаля обеспечили бесперебойное движение поездов. Модернизированный вокзал в уральской столице стал безопаснее и гораздо комфортнее для пассажиров, а дополнительные «Ласточки» быстро доставляли гостей из аэропорта и городов региона. Сейчас эти скоростные электрички курсируют почти по всей Свердловской области. Скоро новые маршруты «Ласточек» появятся в Пермском крае.