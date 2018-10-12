ВТБ предоставит 750 миллионов рублей АО «Слотекс»

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-12T10:26:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк ВТБ открыл АО «Слотекс», производителю мебельных комплектующих и отделочных материалов, две кредитные линии на общую сумму 750 миллионов рублей. Предприятие направит их на поддержание текущей деятельности (250 миллионов рублей сроком на два года) и рефинансирование кредита в другом банке (500 миллионов рублей сроком на пять лет).

Благодаря привлеченным средствам компания планирует увеличить свои производственные мощности и выйти на экспортные рынки.

- «Слотекс» успешно развивает сложное производство и выпускает продукцию, конкурентоспособную не только на отечественном, но и на европейском рынке. Мы рады стать партнером компании на новом этапе ее развития и обеспечить реализацию стратегических проектов, − отметил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

- За последние годы компания «Слотекс» открыла несколько производственных направлений и стала многопрофильным холдингом. В наших ближайших планах − увеличить выпуск декоративной текстурной бумаги и меламиновых пленок, используемых для ламинированного ДСП, и начать поставки этих продуктов за рубеж. Надеемся, что сможем успешно их реализовать при поддержке ВТБ, − отметил Вадим Осипов, генеральный директор АО «Слотекс».