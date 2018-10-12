Зима уже близко: в Екатеринбурге выпал первый снег

СЕГОДНЯ 08:35 2018-10-12T08:48:44+03:00

По словам синоптиков, сугробы Екатеринбургу пока не грозят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще больше белых хлопьев синоптики обещают в выходные

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В уральской столице сегодня выпал первый снег, правда белые хлопья практически сразу же тают. В выходные синоптики обещают более обильные осадки, но отмечают, что сугробы в городе появятся еще не скоро. А вот холодать будет куда стремительнее.

В пятницу, 12 октября, днем будет не теплее +3 градусов. Ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду.

В субботу, 13 октября, днем температура воздуха составит +1, +3 градуса, ночью похолодает до -1. Сохранится переменная облачность, временами пройдет мокрый снег. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.

В воскресенье, 14 октября, столбики термометров покажут лишь +2 градуса, а ночью опустятся до 0, -1. В последний день уик-энда также будет идти снег, ветер северный 3 метра в секунду.