2018-10-14T01:51:35+03:00
Спорт

«Русские еще проявят себя во всей красе»: в Екатеринбурге прошел четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии

Бои прошли в МВЦ «ЭКСПО»
Олег Галимов
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К сожалению наши бксеры Михаил Алоян и Руслан Файфер проиграли по очкамК сожалению наши бксеры Михаил Алоян и Руслан Файфер проиграли по очкамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге прошло главное спортивное событие осени: в уральской столице прошли бои четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии. За 9 часов на ринге прошли 11 боев, но наибольший интерес вызывали лишь последние два. Сначала в первом тяжелом весе победителя определяли Руслан Файфер и американец Эндрю Табити, а затем в суперлегком сошлись Михаил Алоян и Золани Тете из Южной Африки.

Призер Олимпиады в Рио так сильно расстроился поражению, что не стал общаться с журналистами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Призер Олимпиады в Рио так сильно расстроился поражению, что не стал общаться с журналистамиФото: Алексей БУЛАТОВ

В зале МВЦ «ЭКСПО» собралось более 10 тысяч зрителей, в числе которых были и звезды VIP гости. Компанию свердловскому губернатору Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому составил чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов сидел в первом ряду, а между боями фотографировался с фанатами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабиб Нурмагомедов сидел в первом ряду, а между боями фотографировался с фанатамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того на Урал прилетел Флойд Мейвезер-старший, который является тренером Эндрю Табити.

Флойд Мейвезер-старший отец лучшего боксера 21 века - Флойда Мейвезера-младшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Флойд Мейвезер-старший отец лучшего боксера 21 века - Флойда Мейвезера-младшегоФото: Алексей БУЛАТОВ

Порой дагестанец приковывал внимание публики больше, чем происходящее на ринге, что не удивительно после блестящей победы над Конором Макгрегором.

Бой Табити и Файфера длился все 12 раундов, но никто из боксеров не пытался тянуть время. Отметим, что до сегодняшнего дня каждый из них не знал горечи поражений. За карьеру у россиянина было 23 боя и 16 нокаутов, у Табити – 16 побед. Единогласным решением судий победу одержал американец.

- Руслан дрался грязно, поэтому судья и снял с него очки. Я был спокоен во время боя и уверен в своей победе, - сказал на пресс-конференции Табити.

Руслан Файфер потерпел первое поражение в своей карьере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руслан Файфер потерпел первое поражение в своей карьереФото: Алексей БУЛАТОВ

Файфер в свою очередь поблагодарил организаторов боя и уральских фанатов, которые поддерживали его на протяжении всего вечера.

Второй четвертьфинал также не принес победы для российского бокса: с завидным преимуществом победу по очкам одержал южноафриканец Тете. Если обратиться к статистике, то в целом все более чем очевидно.

Для россиянина, несмотря на серебро Олимпиады в Рио, это был лишь пятый профбой, в то время как у Золани на счету 27 боев. Из них 24 победы, 21 – нокаутом.

После завершения всех боев организаторы оценили теплый прием в Екатеринбурге.

- Видно, что у вас любят бокс. Русские боксеры еще проявят себя во всей красе. Велика вероятность, что Екатеринбург примет полуфинал или финал WBSS следующего сезона, - сказали представители суперсерии.

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