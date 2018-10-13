Михаил Алоян против Золани Тете в Екатеринбурге 2018: прямая трансляция
13 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» проходит открытие Второго сезона Всемирной боксерской суперсерии WBSS. Здесь покажут сразу два четвертьфинальных поединка.
Поединок в первом тяжелом весе состоится между российским боксером Русланов Файфером и американцем Эндрю Табити. Они будут бороться за право стать обязательным претендентом на титул IBF.
Поединок в легчайшем весе получит статус боя за звание Чемпиона мира WBO. На ринге сойдутся россиянин Михаил Алоян и действующий чемпион мира WBO южноафриканец Золани Тете.
Также в турнире принимают участие самые яркие российские боксеры Магомед Курбанов, Евгений Тищенко, Роман Андреев, Юрий Кашинский и Андрей Федосов.
Мы ведем прямую трансляцию с места событий.