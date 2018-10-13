Договорились, что построят пять школ по боксу: Хабиб Нурмагомедов прилетел в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-13T16:19:12+03:00

Хабиб рад, что в регионе развивается бокс Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в субботу прилетел в Екатеринбург, чтобы лично поприсутствовать на четвертьфинале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии.

Днем чемпион встретился с губернатором Свердловской области. На встрече также присутствовали боксер-профессионал Мурат Гассиев и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Глава региона и Кремлев подписали соглашение о намерении создать в Свердловской области пять школ по подготовке молодых боксеров.

- Лучше, когда молодежь тренируется в зале и занимается боксом, чем шляется по улицам, - заявил Хабиб Нурмагомедов по итогам встречи.

Гость подписал соглашение с руководителем регионаФото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее Екатеринбург выиграл заявку на проведение четвертьфинала второго сезона Всемирной боксерской суперсерии. Город предоставил лучшие условия для проведения мероприятия.

- Академия РМК – единственное в России место, где можно полноценно готовить спортсменов, в том числе и национальной сборной, - заявил Умар Кремлев.

Поединки четвертьфинала сегодня пройдут в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Трансляцию боев будут вести больше 80 стран. Призовой фонд первого соревновательного сезона составил 50 миллионов долларов США. Победитель также получит специальный приз – Кубок Мухаммеда Али.

«Комсомолка» будет вести трансляцию с места событий.

Спортсмены намерены вовлекать молодежь в занятия спортомФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что недавно титул чемпиона российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил в бою с ирландцем Конором МакГрегором. Бой длился четыре раунда, ирландец сдался после болевого приема Хабиба.