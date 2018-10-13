«Он умолял ее остаться»: стало известно, из-за чего муж убил жену-воспитательницу в детском саду на Уралмаше

СЕГОДНЯ 07:50 2018-10-13T07:48:24+03:00

Сразу после убийства мужчина покончил с собой Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге минувшая неделя ознаменовалась трагедией в детском саду на Уралмаше. Вечером в четверг у центрального входа дошкольного учреждения была застрелена 43-летняя воспитательница Елена Климцева. Убийцей оказался ее 47-летний муж Олег. Мужчина прошел на охраняемую территорию садика вместе с родителями, которые пришли забирать детей, и стал поджидать супругу на улице.

В качестве оружия Олег прихватил с собой охотничье ружье. По одной из версий, он сделал из него обрез специально для убийства.

Тот самый обрез, из которого застрелили Елену. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Около 17:00 Елена отправилась домой, и уже почти вышла за забор, когда наткнулась на разъяренного мужа. Разговор супругов был коротким.

- Я убью тебя! Мне уже терять нечего – прокричал на весь двор Олег.

- Хочешь – стреляй, - спокойно ответила Елена.

Быстрым движением руки мужчина направил ствол на голову жены и выстрелил, а спустя мгновение свел счеты с жизнью.

Недавно Елена бросила мужа и ушла к другому мужчинеФото: Олег Галимов

Причиной хладнокровной расправы стала ревность. Об этом «КП» рассказала дочь мужчины от первого брака Наталья Мурашова.

- Они поженились 20 лет назад, но в последнее время отец много пил, а работал водителем, зарабатывая копейки, - делится Наталья. – Елена устала это терпеть, собрала вещи и ушла к другому вместе с детьми. Две недели он умолял ее вернуться, даже просил меня поговорить с ней. В день убийства он позвонил мне и сказал: «Прости за все и прощай».

У четы Климцевых осталось двое несовершеннолетних детей: 17-летняя дочка и 7-летний сын. Сейчас дети Елены и Олега живут с бабушкой, но, по всей видимости, их от нее заберут.

- Скорее всего, девочка станет опекуном своего брата, когда станет совершеннолетней, - рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка Свердловской области. – Никто не ставит цель отправлять их в детский дом.

Убийство воспитательницы никак не отразилось на работе садика – родители спокойно провожали детей уже на следующий день после трагедии.

- Это обычная для Уралмаша ситуация, поэтому не стоит забивать себе голову, - считает мама одного из воспитанников садика.

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