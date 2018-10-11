«Связанные котята и щенята»: как жительница Екатеринбурга делает бизнес на крови животных

СЕГОДНЯ 19:28 2018-10-11T19:42:05+03:00

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Несколько лет назад жители Екатеринбурга обратили внимание на одинокую женщину, которая выставляла коробки с котятами и щенками возле торговых центров, у ЦПКиО и на Вайнера. Дама в годах молящим голосом просила помочь денежкой на еду пушистым малышам. А для пущей убедительности показывала истощенных животных. Сердобольные, уральцы тут же выдавали ей кто по 50, а кто и по 100 рублей. Но не все. Некоторые спрашивали, а почему у животных такой ужасающий вид и на что идут собранные деньги? В ответ Елена выплескивала волну негатива в купе с нецензурной бранью и рукоприкладством.

- В коробке у нее то котята, то щенки. Животные обездвижены, у некоторых связаны лапки, выглядят ужасающе, скулят и дрожат. На вопрос об их состоянии она отвечает угрозами и требует убрать телефон, - рассказывает горожанка Екатерина Медведева. - Кричит: «Какое вам дело? Мне за это ничего не будет, как приходила сюда, так и буду ходить».

Животные часами мерзнут на улице. Фото: предоставлено Марией Кочериной

Щенка перетянула веревкой

Зоозащитники начали пробивать «коробочницу» и выяснили, что зовут ее Елена Зотова.

- Я шла по Вайнера, когда увидела ее первый раз. Это было в прошлом году. Она собирала деньги на щенка. У малыша на шее была веревка, - рассказывает жительница Екатеринбурга Марина Саночника. – Я зашла в магазин, а когда вышла, этой тетки уже не было. Несчастный щенок бился в истерике. Оказалось, что веревка сильно перетянула шею бедняге, и ему было трудно дышать.

Девушка бросилась ослаблять узел и собралась везти щенка к ветеринару, но в этот момент на нее сзади накинулась «коробочница». Женщина схватила Марину за волосы и несколько минут таскала по асфальту. Как только Марина вырвалась из цепких рук, сразу же вызвала на место полицейских. А после написала на обидчицу заявление и освидетельствовала побои. Но никто из стражей порядка ей так и не перезвонил…

Марина стала не единственной, кто пострадал от рук Зотовой.

- «Коробочница» стояла возле ТЦ «Карнавал», когда к ней подошла женщина и что-то сказала, - рассказывает общественница Мария Кочерина, которая стала очевидцем тех событий. – После первой же фразы к ним подбежал мужчина в черной кожаной куртке, толкнул Елену и несколько раз пнул в живот. У пострадавшей диагностировали два сломанных пальца и ушибы мягких тканей, а с ее шеи пропала золотая цепочка с крестиком. К тому у женщины оказались вдребезги разбиты очки.

Неравнодушные очевидцы вызвали на место полицию, написали заявление от своего имени и дали свидетельские показания.

- Потом приехали к участковому Михаилу Бурцеву на Опалихинскую, 15 предоставили ему письменное описание ситуации. У него все это есть. Но в итоге по делу у нас отказ. У нас есть одна проблема: нет заявления от самой потерпевшей, она боится, - продолжает Марина.

В возбуждении уголовного дела отказали устно. А письменный отказ по почте так и не пришел.

Фото: предоставлено Марией Кочериной

Утром просит деньги, вечером постит фото с моря

По словам волонтеров, несколько раз они выкупали питомцев за 400, 600, 1500 рублей и относили ветеринарам. Врачи были поражены состоянием котят и щенков – истощение и целый букет болезней практически у каждого. Волонтеры уверены, многие животные обездвижены из-за того, что их «нашпиговывают» какими-то препаратами.

За прошедшие 6 лет, на протяжении которых Елена Зотова ведет свой бизнес, жители Екатеринбурга многократно обращались в полицию города, но пока в ответ лишь тишина.

- Мы и сами писали несколько заявлений, требовали опросить свидетелей, но ответа нет. Я даже не буду подробно описывать, как нас вызывали на дачу показаний уже после того, как отправили решение об отказе в возбуждении дела в прокуратуру. Тем временем, бизнес «коробочницы» процветает: утром она просит милостыню, вечером выкладывает в «Одноклассниках» фотографии с моря, - говорит Кочерина.

Обратились к Главному, а он уехал

В начале сентября 2018 инициативная группа горожан решила собрать подписи и передать их главе свердловской полиции Михаилу Бородину. За месяц удалось собрать 294 подписи, которые в начале октября были отданы в областной Главк. Однако пока не ясно, будет ли ответ на эмоциональное письмо граждан – ведь именно в этот момент руководитель МВД Свердловской области Михаил Бородин получил назначение возглавить полицию Воронежской области.

- Мы все равно будем добиваться встречи с руководителем областной полиции: и.о. или новым главой. Нам нужна обратная связь, чтобы понимать, как действовать дальше, - говорит Мария. - Рядом с Зотовой всегда присутствуют несколько мужчин крепкого телосложения неславянской внешности. Одного из них зовут Степан. При проявлении интереса к животным от проходящих мимо граждан, они угрожают и применяют физическую силу. Сама Елена Зотова неоднократно вступала в конфликтные ситуации и причиняла телесные повреждения людям.

Полиции Екатеринбурга Елена Зотова тоже известна. Особенно по драке, которая произошла возле ТРЦ «Карнавала».

- Между женщинами произошла обоюдная потасовка. Из-за незначительности телесных повреждений и отсутствия признаков уголовно-правового правонарушения в возбуждении уголовного дела было отказано, - поясняют в пресс-группе полиции Екатеринбурга.

По словам полицейских, участковые возбудили административное производство по статье «Побои», обеих женщин отправили на медицинское освидетельствование, после чего документы передали в суд.

- Заявитель также сообщила, что подозревает Зотову в жестоком обращении с животными. Но в ходе проверки признаков состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» выявлено не было. Опрошенная женщина пояснила, что собирает бездомных животных для того, чтобы раздавать их бесплатно. А деньги, которые прохожие добровольно жертвуют ей, она тратит на корм и лечение животных, - говорят в полиции. - Последний факт подтверждается тем, что женщина обращалась в ветеринарную станцию Верх-Исетского района в 2016, 2017 и 2018 годах. Это зафиксировано в журналах службы с подтверждением факта оплаты.

Фото: представлено Марией Кочериной

Не усмотрели блюстители порядка в действиях коробочницы и мошенничества, потому что граждане оставляли пожертвования добровольно.

- Участковые уполномоченные провели с женщиной профилактическую беседу и предупредили о недопустимости противоправных и действий и об ответственности за них, - подытожили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.