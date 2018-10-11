Клиенты ВТБ Страхование теперь могут отслеживать статус урегулирования в онлайн-режиме

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-11T15:00:45+03:00

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ВТБ Страхование запускает новый сервис, который позволит клиентам отслеживать изменение статуса урегулирования в режиме онлайн на сайте компании. Такая возможность доступна для убытков по розничным продуктам – каско, страхование имущества и ответственности, а также личные виды страхования.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт страховой компании и в соответствующем поле ввести номер убытка, который передается клиенту при регистрации обращения о наступлении страхового случая. В результате выдается сообщение с кратким описанием стадии, на которой на данный момент находится процесс урегулирования убытка.

- Мы стремимся, чтобы клиентам было комфортно с нами не только на этапе приобретения страхового полиса, но и при наступлении страховых случаев. Теперь получить информацию о статусе убытка можно не только по телефону или электронной почте, но и на сайте в режиме реального времени. Это значительно сэкономит время клиентов, - рассказал директор департамента урегулирования убытков компании ВТБ Страхование Дмитрий Васин.