СвЖД напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД на железнодорожных переездах

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-11T14:56:28+03:00

С начала года в регионе произошло на 4 ДТП

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За 9 месяцев 2018 года на железнодорожных переездах Свердловской магистрали произошло 4 дорожно-транспортных происшествия (в 2017 году за три квартала – столько же). Вместе с тем, вызывает тревогу низкий уровень водительской дисциплины и большое количество нарушений, которые допускают водители автотранспорта при пересечении железнодорожных путей. С начала года дежурные по переездам СвЖД зафиксировали свыше 1000 таких нарушений правил дорожного движения. Каждое могло привести к трагедии.

Водители автотранспортных средств, которые выезжают на пути при запрещающих показаниях автоматической сигнализации и закрытых шлагбаумах, рано или поздно неизбежно становятся виновниками транспортных происшествий. Так, 28 февраля 2018 года в Пермском регионе СвЖД на железнодорожном переезде станции Сылва водитель автомобиля «КАМАЗ» при приближении к переезду проигнорировал запрещающий сигнал светофора и продолжил движение. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния не удалось избежать столкновения. Только чудом никто не пострадал: как показывает опыт, ДТП с участием крупногабаритного автотранспорта обычно приводят к более тяжким последствиям.

- В целях повышения уровня водительской дисциплины Свердловская железная дорога постоянно организует информационно-разъяснительные мероприятия. Особое внимание уделяется работе с водителями предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, а также эксплуатирующих большегрузный автотранспорт. Также для предупреждения дорожно-транспортных происшествий компания проводит мониторинг состояния, обновление железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами. Однако усилий одних железнодорожников недостаточно, - сообщили в пресс-службе компании.

В целом на сети ОАО «РЖД» за июль, август и сентябрь 2018 года на железнодорожных переездах по вине водителей допущено 64 столкновения с железнодорожным подвижным составом. Это на 8% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. За 9 месяцев 2018 года произошло 206 ДТП (в 2017 году – 197), пострадали 134 человека (в 2017 году – 148), 46 из них погибли (в 2017 году – 42).

Свердловская железная дорога призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.