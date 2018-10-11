2018-10-11T14:39:29+03:00
Спорт

Болеем за наших: на боксерском супертурнире в Екатеринбурге ждут Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мейвезера

На площадке МВЦ «ЭКСПО» пройдет четвертьфинал WBSS
Олег Галимов
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Вечером в субботу на ринге пройдут 11 боевВечером в субботу на ринге пройдут 11 боевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже в ближайшую субботу в уральской столице пройдет четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Любителей этого вида спорта ждут сразу два супербоя.

На один вечер Екатеринбург превратится в столицу бокса и примет 11 поединков, двое из которых связаны с Кубком легендарного Мохаммеда Али.

В суперлегком весе на ринг выйдет олимпийский чемпион Михаил Алоян. За свою карьеру он не проиграл ни единого боя а за последние 1,5 года одержал четыре победы. Соперником россиянина станет чемпион мира из ЮАР по версиям WBO и IBF Золани Тете. Из 30 боев он выиграл 27, из них 21 – нокаутом.

Большую часть своих боев Тете выиграл нокаутами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большую часть своих боев Тете выиграл нокаутамиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я профессионал и готовился с учетом стиля моего соперника. Рассматриваю возможность перейти в будущем в другую весовую категорию, - рассказал журналистам Тете.

Второй супербой пройдет в тяжелом весе: Руслан Файфер против американца Эндрю Табити. Оба боксера не знают поражений, но у россиянина 23 боя в карьере, а у Табити пока лишь 16.

Руслан Файфер изучал своего соперника несколько месяцев и попытается воспользоваться его слабыми местами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руслан Файфер изучал своего соперника несколько месяцев и попытается воспользоваться его слабыми местамиФото: Алексей БУЛАТОВ

-Я очень долго и упорно готовился. Ничто не сломает мою уверенность в себе, - сказал перед боем Табити.

В поединках, предшествующих основным боям, на ринг выйдут сразу пять уральских боксеров: Евгений Тищенко, Зафар Парпиев, Юрий Кашинский, Магомед Курбанов и Станислав Калицкий.

В числе именитых гостей четвертьфинала значатся Хабиб Нурмагомедов и лучший боксер XXI века Флойд Мейверез-младший. Кроме мировой славы их объединяют победы в боях против ирландца Конора Макгрегора.

Флойд Мейвезер-старший уже прибыл на Урал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Флойд Мейвезер-старший уже прибыл на УралФото: Алексей БУЛАТОВ

Отец Флойда уже неоднократно заявил, что ждет визит сына в Екатеринбург, но организаторы суперсерии пока не подтверждают визит звезд мирового спорта.

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