Болеем за наших: на боксерском супертурнире в Екатеринбурге ждут Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мейвезера
Уже в ближайшую субботу в уральской столице пройдет четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Любителей этого вида спорта ждут сразу два супербоя.
На один вечер Екатеринбург превратится в столицу бокса и примет 11 поединков, двое из которых связаны с Кубком легендарного Мохаммеда Али.
В суперлегком весе на ринг выйдет олимпийский чемпион Михаил Алоян. За свою карьеру он не проиграл ни единого боя а за последние 1,5 года одержал четыре победы. Соперником россиянина станет чемпион мира из ЮАР по версиям WBO и IBF Золани Тете. Из 30 боев он выиграл 27, из них 21 – нокаутом.
Большую часть своих боев Тете выиграл нокаутамиФото: Алексей БУЛАТОВ
- Я профессионал и готовился с учетом стиля моего соперника. Рассматриваю возможность перейти в будущем в другую весовую категорию, - рассказал журналистам Тете.
Второй супербой пройдет в тяжелом весе: Руслан Файфер против американца Эндрю Табити. Оба боксера не знают поражений, но у россиянина 23 боя в карьере, а у Табити пока лишь 16.
Руслан Файфер изучал своего соперника несколько месяцев и попытается воспользоваться его слабыми местамиФото: Алексей БУЛАТОВ
-Я очень долго и упорно готовился. Ничто не сломает мою уверенность в себе, - сказал перед боем Табити.
В поединках, предшествующих основным боям, на ринг выйдут сразу пять уральских боксеров: Евгений Тищенко, Зафар Парпиев, Юрий Кашинский, Магомед Курбанов и Станислав Калицкий.
В числе именитых гостей четвертьфинала значатся Хабиб Нурмагомедов и лучший боксер XXI века Флойд Мейверез-младший. Кроме мировой славы их объединяют победы в боях против ирландца Конора Макгрегора.
Флойд Мейвезер-старший уже прибыл на УралФото: Алексей БУЛАТОВ
Отец Флойда уже неоднократно заявил, что ждет визит сына в Екатеринбург, но организаторы суперсерии пока не подтверждают визит звезд мирового спорта.