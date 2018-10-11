Новый график пассажирских поездов на 2018/2019 годы вступит в силу с 9 декабря

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-11T12:58:03+03:00

Он будет действовать на протяжении года

Изменить размер текста: A A

Новый график движения и план формирования поездов на 2018/2019 годы будет введен на всей сети российских железных дорог 9 декабря 2018 года в 00:00 по московскому времени. Он будет действовать в течение года. Уральским филиалом АО «ФПК» на 2018/2019 годы будет назначено 22 пары поездов дальнего следования, включая 3 пары сезонных на летний период (пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»).

В целом по Свердловской железной дороге с вводом нового графика будет курсировать 71 пара пассажирских поездов, в том числе 49 пар скорых. В графике 2019 года появятся новые поезда: скорый №137/138 Новокузнецк – Тюмень и пассажирский №689/690 Челябинск – Екатеринбург. Оба периодичностью через день.

Маршрут скорого поезда №140/139 Адлер – Новосибирск будет продлен до Барнаула. На нем жители Свердловской и Тюменской областей смогут добираться до популярных курортов Горного Алтая. В зимний период поезд будет курсировать через день, летом – ежедневно.

У жителей Свердловской области и прилегающих северных территорий появится прямое сообщение со столицей Башкирии. Вместо поезда №343/344 Екатеринбург – Приобье будет курсировать поезд №351/352 Уфа – Приобье (через Екатеринбург). (На участке от Екатеринбурга до Приобья состав пойдет по расписанию поезда №343/344).

Пассажирам стоит заранее ознакомиться с расписаниемФото: Алексей БУЛАТОВ

С введением нового графика поезд №542/541 Оренбург – Нижневартовск изменит нумерацию на №341/342 и будет курсировать через день (раньше 1 раз в 4 дня).

- Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования на сети ОАО «РЖД» в новом графике составят 570 пар. Количество поездов категорий «cкорый» и «cкоростной» увеличится с 350 до 359 и составит почти 63% от общего количества. На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах назначены 25 новых поездов, - рассказали в пресс-службе компании.

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Китай, Монголию и другие), а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония). В графике на 2018/2019 гг. назначены новые международные поезда: Томск – Караганды, Минск – Казань, Ташкент – Казань.