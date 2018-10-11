Отели Екатеринбурга и области борются за звание лучшего

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-11T12:58:03+03:00

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В Екатеринбурге стартовал конкурс среди отелей «Уральская звезда», призванный развивать туризм Свердловской области. Проводится он у нас в регионе уже в четвертый раз.

– Заявки на участие в конкурсе отельеры начали подавать еще 5 сентября, – рассказали организаторы. – Всего изъявили желание поучаствовать 110 заведений гостевого сервиса.

Номинаций девять. Жюри будет выбирать отели в категориях 2,3,4 и 5 звезд, а также лучшие хостелы, загородные и областные отели, лучшие MICE-отели, санатории и отели, открывшиеся за последний год. В рамках конкурса также пройдет несколько важных мероприятий. Одно из них состоялось 5 октября – обучающий семинар «Я суперАдминистратор, Стрессоустойчивость, Построение карьеры в отеле». Кроме того, участники прошли семинар-практикум «Ресторан в Отеле, как начать зарабатывать. 5 основных ошибок F&B Директора». Их посетили 100 человек, в числе которых отельеры из Сысерти, Первоуральска, Нижнего Тагила и Сухого Лога.

Гостям предоставили оригинальные полотна. Фото: предоставлено руководством отеля

Сами отели должны будут организовать различные интерактивные мероприятия для своих гостей, такие как круглый стол, пресс-завтрак, презентация, ну или выставка, например. Так, гостиница «НН18» в Екатеринбурге специально для конкурса открыла у себя галерею живописи. На входе гостей встречают картины с природой. Уральские смешанные леса и старинные деревни на их фоне – классический русский пейзаж. На втором этаже разнообразие натюрмортов. Вазы с цветами и фрукты. Все выполнено теплыми цветами – желтыми, оранжевыми, красными… А в кафетерии находятся работы в стиле авангард. Тут уж кто, что увидит в разнообразии красок и густых мазков.

– У нас на втором этаже есть очень широкий коридор, который связывает разные секции гостиницы, – рассказала Эльвина Черанева, управляющая гостиницей «НН18». – Все постояльцы, так или иначе, проходят через него. И мы подумали, что он просто создан для того, чтобы периодически проводить здесь выставки картин.

Некоторые картины висят на стенах, некоторые стоят на мольбертах. Освещение в коридоре сделали ярче, чтобы лучше было видно мазки и цвета. А в обязанности горничных включили ежедневную заботу о картинах – смахивать с них пыль, следить, чтобы стояли ровно.

Фото: предоставлено руководством отеля

– Мы старались расположить картины так, чтобы они сочетались друг с другом и разделили их по пространствам, – добавила Эльвина Черанева. – Сначала гостей встречают более нежные, цветочные работы. А потом уже идут необычные авангардные произведения синего цвета.

На выставке в отеле представлено порядка 30 работ. Все это – произведения пяти уральских молодых художников и педагогов студии живописи KALEIDOSCOPE.

– Наша студия открылась в октябре 2017 года, – рассказала Светлана Вишнева, руководитель студии. – Сначала мастер классы проходили только по воскресеньям, вела их Юлия Берсенева, она художник со стажем, постоянно принимает участие в выставках, а с апреля 2018 года мы решили расширяться и в нашу студию пришли еще четыре замечательных педагога.

Как отмечают отельеры, постояльцы гостиницы просто в восторге от картин. Некоторые даже интересуются, а нельзя ли их купить.

– Экспозиция у нас не на коммерческой основе, но когда мы 21 сентября проводили презентацию, то две картины, которые у нас здесь были выставлены, посетители даже приобрели себе, – поделилась управляющая. – Были еще гости, которые приехали в начале месяца, а потом еще раз в конце. Они не увидели в коридоре полюбившуюся им работу и спрашивали: «А где она? Нельзя ли ее вернуть». И еще однажды позвонила женщина, сказала, что наши картины идеально подошли бы для украшения ее кафе. В таком случае мы помогаем гостям связаться с авторами картин. Но сами мы их, разумеется, не продаем. У нас задача другая – сделать выставку для удовольствия постояльцев.

В ежегодной премии принимают участие лучшие отели Екатеринбурга. Фото: организаторы премии

Выставка в «НН18» будет работать еще месяц. Потом экспозицию, скорее всего, сменят. Другие работы украсят местные коридоры.

– Мы впервые участвуем в конкурсе «Уральская звезда». Хотим победить в номинации «Лучший отель в категории 3-4 звезды», – добавила Эльвина Черанева. – Но есть у нас и другая задача – показать себя, посмотреть, как работают другие участники и понять, к чему нужно стремиться.