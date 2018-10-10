Флойд Мейвезер, который отправил Конора Макгрегора в нокаут, может приехать в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-10T16:58:48+03:00

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Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший должен прилететь в Екатеринбург на четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Об этом РИА «Новости» сообщил отец и тренер спортсмена Флойд Мэйвезер-старший, который уже прилетел на Урал.

- Должен приехать , - сказал Мэйвезер-старший, отвечая на вопрос о приезде сына в Екатеринбург.

Флойд Мейвезер-младший признан лучшим боксером XXI века вне зависимости от весовой категории. За свою карьеру он провел 50 боев и не потерпел ни единого поражения. В конце лета 2017 года он вышел на ринг против бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. Американец одержал победу в 10-м раунде, отправив ирландца в нокаут.

Четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии пройдет 13 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В одном из четвертьфиналов на ринг выйдет Михаил Алоян, непобежденный российский боксер-профессионал,выступающий во второй наилегчайшей весовой категории,бронзовый призер Олимпиады 2012 года, а также двукратный чемпион мира. Его соперником будет Золани Тете из ЮАР, чемпион мира по версии WBO и IBF.

Интерес семьи Мейвезеров же будет прикован к бою российского бойца Рйслана Файфера с американцем Эндрю Табити.

Однако организаторы боя информацию о визите Мэйвезера-младшего пока не подтверждают.