2018-10-10T15:16:26+03:00
Общество

Праздник в честь 140-летия Свердловской железной дороги пройдет на вокзалах большой и малой магистрали

Мероприятия пройдут 14 октября
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Главные торжества пройдут на вокзале ЕкатеринбургаГлавные торжества пройдут на вокзале ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Днем рождения Свердловской железной дороги считается 14 октября (1 октября по старому стилю) 1878 года, когда открылось регулярное движение поездов на участке ПермьКамасино (Чусовская) – Нижний ТагилЕкатеринбург.

14 октября 2018 года Свердловской магистрали исполняется 140 лет. В этот день на территории вокзального комплекса Екатеринбурга можно будет окунуться в атмосферу конца XIX века, когда вокзалы были не только объектами транспортного назначения, но и центрами общественной жизни, выполняли культурно-просветительскую миссию: здесь проходили городские балы, устраивались выставки и концерты.

В честь праздника СвЖД организует большую концертную программу «Магистраль. Вокзал. Искусство» и приглашает жителей и гостей города отпраздновать свой День рождения вместе. В центральном холле вокзала Екатеринбург на втором этаже в 14 часов артисты народного театра драмы им. Г.Е. Гецова разыграют спектакль «Безымянная звезда» – чудесную историю, которая начинается на вокзале небольшого европейского городка.

Фото: пресс-служба РЖД

Фото: пресс-служба РЖД

Любителей современного танца порадует спектакль «После вовлеченности. Диптих. Часть I» авангардного Театра «Провинциальные танцы» (начало в 16:00). В исторической фотозоне с 12 до 14 часов все желающие смогут сделать снимок с железнодорожниками в форменной одежде XIX века и проводниками знаменитых поездов «Демидовский экспресс» и «Урал». Для ценителей музыки прозвучат знаменитые джазовые композиции в исполнении Джаз-трио Александра Богомолова и кавер-версии известных хитов от группы «We аre police».

В зале ожидания №7 на 2 этаже откроется выставка художника Александра Кабина из Ярославля. Его работы – это индустриальные пейзажи, где технические сооружения и механизмы гармонично вписаны в окружающую природу. Там же состоится выставка работ победителей фотоконкурса «В отпуск – поездом!» (партнер проекта – Уральский филиал АО «ФПК»).

Фото: пресс-служба РЖД

Фото: пресс-служба РЖД

Праздник для юных горожан «День роЖДения» пройдет на детской железной дороге в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге. 14 октября на вокзале ДЖД будут работать разнообразные творческие, музыкальные и игровые площадки, DJ. Все желающие смогут бесплатно поучаствовать в мастер-классах, попробовать себя в роли машиниста поезда, дежурного по станции, диктора; обучиться игре на барабанах. Для пассажиров малой магистрали пройдет розыгрыш призов по билетам.

Пассажиры пригородных поездов АО «СПК» накануне 140-летия магистрали смогут погрузиться в историю железных дорог. 12 и 13 октября вход в Музей истории, науки и техники СвЖД для них будет бесплатным. Для получения бонуса достаточно предъявить в кассе музея билет на пригородную электричку (в бумажном или электронном виде), приобретенный 12 или 13 октября, либо с датой поездки на эти дни. Музей находится рядом со станцией Екатеринбург-Пассажирский, в здании первого железнодорожного вокзала города (ул. Вокзальная, 14).

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