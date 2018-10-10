2018-10-10T14:18:37+03:00
Экономика

ВТБ приобретает «Саровбизнесбанк»

Это один из ведущих банков Нижегородской области
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ достиг договоренности с акционерами о приобретении 81% акций «Саровбизнесбанка» – одного из ведущих банков Нижегородской области. Соответствующий меморандум был подписан сторонами.

Участники планируют закрыть сделку до конца текущего года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений банка ВТБ. Окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций.

После закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году, когда «Саровбизнесбанк» перейдет под бренд ВТБ. Стратегия его развития будет предполагать дальнейшее усиление позиций объединенного банка на рынке Нижегородского региона.

- До интеграции банков стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты «Саровбизнесбанка» – как физические, так и юридические лица. При этом клиентам «Саровбизнесбанка» будут предложены продукты Группы ВТБ в области страхования, пенсионного обеспечения. Будет проведена работа по интеграции сетей банкоматов, синхронизации ключевых элементов бизнес-процессов с использованием технологических возможностей Группы ВТБ. Команда банка, обладающая большим опытом работы в Нижегородской области, будет сохранена, - рассказали в пресс-службе ВТБ.

- «Саровбизнесбанк» – один из лидеров банковского сектора всего Приволжья, обслуживающий свыше 180 тысяч активных клиентов, банк эффективен и финансово устойчив. Предстоящая интеграция позволит ВТБ существенно увеличить свою долю, как на рынке привлечения, так и кредитования физлиц. Клиенты объединенного банка не только сохранят доступ к привычным продуктам и сервисам, но и получат привилегии от обслуживания в международной финансовой Группе ВТБ, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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