В Екатеринбурге «особенные» дети впервые попробовали себя в качестве сотрудников завода

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-10T13:50:39+03:00

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Особенные подростки и молодые люди впервые посетили завод по производству безалкогольных напитков и смогли почувствовать себя сотрудниками большого предприятия. Ребята побывали в музее истории напитка, отделении водоподготовки, сиропном цехе, увидели линии по розливу продукции и посетили лабораторию контроля качества.

Ребята узнают историю напитка. Фото: пресс-служба Coca-Cola

Большинство ребят, ставших гостями предприятия, являются участниками проекта «Мастерской безграничных возможностей». Это уникальный социальный проект, ориентированный на молодых людей и детей с ментальными особенностями, которые хотят найти для себя занятие или работу. Несмотря на свои особенности, они активно ищут себя во взрослой жизни. Подобные производственные экскурсии помогают им выбрать дело по душе. Группу экскурсантов сопровождали 7 тьюторов, а также консультанты «Мастерских» - психологи, педагоги, дефектологи.

- В рамках экскурсии ребята смогли представить себя на месте сотрудников завода, поскольку им предоставили возможность лично увидеть все производственные процессы от приготовления напитка до его упаковки. С помощью таких мероприятий мы хотим показать, что общество адаптируется к особенным людям и может их принять. Они нуждаются в социализации, и это не первый проект, к участию в котором мы привлекаем ребят. Для нас важно, что мы вместе работаем над решением проблемы социальной изоляции, и мы уверены, что эта практика станет еще одним шагом для построения инклюзивного общества наряду с другими инициативами компании в данной сфере, – отмечает Марина Мокина, региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

Лекция в музее. Фото: пресс-служба Coca-Cola

Ребятам очень нравятся производственные экскурсии. Однако такое крупное производство, как завод Coca-Cola ребята посетили в первый раз. В прошлом сезоне участники проекта «Мастерские безграничных возможностей» посетили кафе «Бенуа», где знакомились с пищевым производством и собственноручно пекли пирожки. Также ребята побывали в гостях в типографии «Сити-принт», где познакомили с азами печатного дела.

Организаторы проекта - Ассоциация граждан и организаций «Особые люди». Средства на проект собраны в ходе Екатерининской Ассамблеи - самого крупного благотворительного события в регионе по инициативе Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП).