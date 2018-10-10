10 Окт. 01:00 2018-10-12T06:48:50+03:00

Кузница спортсменов: Руководители спортшкол рассказывают о детском спорте на Урале

Екатерина Чарыкова, директор СДЮСШОР "Локомотив-Изумруд" и Александр Гореловский, директор СДЮСШОР "Уралочка" рассказывают о том, как принимают и тренируют юных волейболистов, а также о том, сколько стоят тренировки (спойлер: это бесплатно)