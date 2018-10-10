Кузница спортсменов: Руководители спортшкол рассказывают о детском спорте на Урале
Екатерина Чарыкова, директор СДЮСШОР "Локомотив-Изумруд" и Александр Гореловский, директор СДЮСШОР "Уралочка" рассказывают о том, как принимают и тренируют юных волейболистов, а также о том, сколько стоят тренировки (спойлер: это бесплатно)
Екатерина Чарыкова, директор СДЮСШОР "Локомотив-Изумруд", директор детско-юношеской школы по волейболу «Уралочка» Александр ГореловскийФото: Павел ФИЛИППОВ
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Кузница спортсменов: Руководители спортшкол рассказывают о детском спорте на Урале
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