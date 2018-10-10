2018-10-10T12:46:27+03:00
Общество

«Как можно отмазывать за такие вещи?»: уральский пранкер Лексус разыграл футболиста Кокорина и президента «Зенита» Фурсенко

Скандально известный спортсмен заявил, что «сидит ровно»
Олег Галимов
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Александр Кокорин "сидит ровно" после громкого скандала. Фото: пресс-служба ФК "Зенит"Александр Кокорин "сидит ровно" после громкого скандала. Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
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Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли по телефону скандально известного футболиста Александра Кокорина и его шефа – президента ФК «Зенит» Сергея Фурсенко. Запись разговора опубликована на канале пранкеров в YouTube и в соцсетях.

Для «разговора» они использовали фразы вице-премьера Виталия Мутко, которые уже использовались ранее.

-Просто [плохие люди], понимаете! Столько души в них вложено, я имею в виду Кокорина, — заявил на эмоциях Фурсенко. - Виталий Леонтьевич, настолько обидно! Просто уроды, уроды самые настоящие. Сколько мы вложили всего в этот футбол! Вчера утром узнали, что у нас клуб - самый посещаемый клуб в мире, на 20-м месте. Обрадовались, и тут одно за другим, как понеслось! Как можно отмазывать за такие вещи?!

После этого идет короткая запись разговора с самим Кокориным, который через пару секунд бросил трубку. На вопрос Мутко «Ну что?» форвард ответил – «Сижу ровно».

Александр Кокорин и его близкий друг, полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев подозреваются в серии нападений в Москве. Футболисты начали кутеж с вечера 7 октября после матча своих команд в Санкт-Петербурге. Затем юные мажоры устроили погром в вагоне «Сапсана», а после избили четверых человек. В числе пострадавших оказался 33-летний водитель журналистки Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также крупные чиновники - сотрудники Минпромторга РФ: директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак и директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин.

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