2018-10-10T12:46:27+03:00
Экономика

ВТБ и ГК ПИК заключили крупнейшую сделку в России в рамках 214-ФЗ

Девелоперу предоставили кредит почти в 20 миллиардов рублей
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Банк ВТБ и Группа Компаний ПИК подписали соглашение о предоставлении проектного финансирования для реализации строительства ЖК Дмитровский Парк с использованием счетов эскроу. В рамках сделки девелоперу открыта кредитная линия на общую сумму 19,9 миллиарда рублей.

Для реализации данного проекта банк и девелопер разработали уникальное интегрированное IT-решение, в рамках которого система интеллектуального мониторинга позволяет в онлайн режиме контролировать использование кредитных средств и процесс реализации проекта вплоть до конкретной задачи. При этом обмен информацией и всеми необходимыми подтверждающими документами, требуемыми законодательством в рамках 214-ФЗ, осуществляется автоматически.

Для покупателей квартир был разработан отдельный сервис, который позволяет быстро и комфортно оформить сделку по покупке жилья. Клиенту-физическому лицу для открытия счета эскроу нужно предъявить только паспорт и договор долевого участия. Застройщик получит доступ к средствам дольщика только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации первого права собственности. Тем самым деньги покупателя надежно защищены.

Фото: пресс-служба ВТБ

Фото: пресс-служба ВТБ

Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев отметил:

- Банк ВТБ и ГК ПИК, учтя все изменения в строительном законодательстве, разработали удобную и быструю схему взаимодействия для всех сторон. Сделка с крупнейшим российским девелопером ГК ПИК позволит компании и дольщикам использовать все преимущества новой схемы проектного финансирования в рамках нововведений в законе 214-ФЗ.

- Наш клиентский сервис позволяет в присутствии покупателя в течение нескольких минут открыть счет эскроу. Это комфортная система, как для клиентов, так и для партнеров банка. Таким образом, переход на новую форму расчетов между застройщиками и дольщиками пройдет максимально эффективно, - подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

- Новый формат взаимодействия позволит полностью исключить бумажный документооборот. IT-платформа, разработанная ГК ПИК и ВТБ позволит банку получить доступ к информации о продажах, финансировании и ходе строительства в режиме онлайн. Это значительно упрощает и удешевляет процесс, - отметил президент ГК ПИК Сергей Гордеев.

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