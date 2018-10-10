2018-10-10T12:46:27+03:00
Общество

«На солдатской ложке было написано «Федор»: уральские поисковики пытаются установить личность погибшего кавалериста Красной Армии

Его останки они нашли в Брянской области
Данил СВЕЧКОВ
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В этом ящичке находятся личные вещи, обнаруженные рядом с одним из солдат, погибших в 1943 году в Брянской области. На металлической вилке сверху вырезано имя ее владельца.В этом ящичке находятся личные вещи, обнаруженные рядом с одним из солдат, погибших в 1943 году в Брянской области. На металлической вилке сверху вырезано имя ее владельца.Фото: Данил СВЕЧКОВ
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Уральские поисковые отряды пытаются выяснить личность солдата, останки которого они нашли во время экспедиции в Брянскую область в село Новгородцево. Этот регион находился под контролем немецкой армии с 1941 по 1943 год, пока Красная Армия не выбила захватчиков с его территории.

– Главная находка это петличка лейтенанта, погибшего в 1943 году во время одного из сражений, – рассказала Юлия Писцова, руководитель поискового отряда «Пепел». – Мы сняли 15 сантиметров мха и обнаружили ее, а также пуговицы от гимнастерки. Видимо, солдат был кавалеристом, потому что рядом находились останки лошади. Также рядом лежал пузырек с каким-то лекарством и остатки вилки, на которой было написано имя «Федор».

К сожалению, своей фамилии солдат-кавалерист на вилке не вырезал, поэтому точно его личность пока установить не удалось.

– Имя и фамилия были записаны в армейской книжке, которая лежала рядом, – добавила Юлия Писцова. – Но она плохо сохранилась. Осталась одна обложка, да и та рассыпалась, когда мы стали очищать ее от грязи.

Масленка и вилка немецкого солдата, обнаруженные в блиндаже. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Масленка и вилка немецкого солдата, обнаруженные в блиндаже.Фото: Данил СВЕЧКОВ

Всего за этот год три поисковых отряда с Урала «Возвращение», «Пепел» и «Держава» нашли останки порядка 450 солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как отмечают поисковики, далеко не всегда рядом с останками находятся медальоны с именами солдат. Но иногда бойцы Красной Армии сами оставляли небольшую записку о себе на случай гибели.

– С 10 по 23 августа работали в Зубцовском районе Тверской области и подняли пять бойцов Красной Армии, – рассказал Максим Фефелов, руководитель поискового отряда «Держава». – Все бойцы находились не в воронках и не в траншеях. Погибли при наступательных действиях своей дивизии. У одного из бойцов была гильза со спрятанной в ней бумажкой, на которой были написаны данные бойца. Гильза, к сожалению, была неплотно закрыта и записка плохо сохранилась. Но, надеемся, что мы все же сумеем по ней восстановить имя бойца.

Работа поисковых отрядов проходит с апреля по сентябрь. В этом году они трудились в десяти регионах страны. После обнаружения, найденные останки солдат хоронят, а память их увековечивают на мемориалах.

– 23 августа в деревне Веригино Тверской области было перезахоронено 310 бойцов, – добавил Максим Фефелов. – И только 14 имен нам удалось восстановить. Личные вещи, найденные на месте гибели солдат, каски, гильзы реставрируются и передаются в музеи. Например, в Невьянске школьники, участвовавшие в поисковых экспедициях, уже создали музей из того, что им удалось найти. Всего там около 800 экспонатов.

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