«Повалили на землю и начали избивать»: в Екатеринбурге после двух суток в полиции скончался мужчина

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-10T11:18:12+03:00

По данным МВД у него с другом нашли каннабис и гашиш

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Житель Екатеринбурга Михаил Мубаракзянов обвинил транспортных полицейских города в избиении и смерти своего друга Андрея Гришукова. Он уже нанял адвоката и написал заявление в следственное управление на транспорте с просьбой возбудить уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Копию заявления в редакцию «КП-Екатеринбург» прислал юрист Руслан Султангулов. Михаил утверждает, что его с Андреем задержали днем 14 сентября рядом с его домом на Елизавете.

- Трое мужчин неожиданно сбили меня с ног, повалили на землю, затем завели руки за спину, застегнули наручниками и затолкнули в салон автомашины «УАЗ Патриот», стоявшей рядом, - говорится в заявлении. - Эти мужчины, схватившие меня, не представились. Перед тем как затолкать меня в автомашину, все трое стали избивать меня, били по спине, голове, затылочной части головы. Когда проходили мимо люди, они прекращали меня бить

Михаил надеется, что полицейские понесут наказание. Фото: предоставлено адвокатом потерпевшего

После этого мужчин, якобы, несколько раз перевозили на служебной машине, но после доставили в район железнодорожного вокзала. По словам Михаила, силовики в буквальном смысле выбивали из него разрешение на осмотр квартиры. Не выдержав пыток Мубаракзянов написал заявление.

На следующий день его вызвали на сдачу анализов в наркологический диспансер. В моче Михаила нашли следы наркотиков, но он уверен, что полиция все подстроила

- Считаю, что мне подменили мочу, так как я не принимаю наркотики, — написал в заявлении Мубаракзянов.

После этого был проведен осмотр квартиры, после которого возбудили уголовное дело по статье «Приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере».

Уже через сутки Михаил вновь сдал мочу в том же диспансере и городской ГИБДД. Анализ мочи показал отсутствие наркотиков. Екатеринбуржец готов подтвердить свою версию событий на полиграфе.

Заявление Михаила приняли в УТ СКР по УрФО. Фото: предоставлено адвокатом потерпевшего

Второй задержанный – 29-летний Андрей Гришуков получил травмы головы и был госпитализирован в больницу, где скончался вечером 24 сентября. Его родные также готовятся написать заявление в Следственный комитет.

В таком состоянии Андрей вернулся из отдела полиции. Фото: родственники погибшего

- После избиения он не мог есть и внятно говорить, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мать Андрея Гришукова. – Мы сами доставили его в ГКБ № 24 и купили ему новый мобильный, так как телефон у него забрали в полиции. Он жаловался на головные боли, ему разбили висок и повредили спину. Мы каждый день навещали его в нейрохирургическом отделении, но состояние не улучшалось. 24 сентября мы приехали к нему после 17:00 он был один в палате, хотя такого не должно быть. Завотделением не смог пообщаться с нами. Следующим утром нам позвонили из похоронного бюро: «Вы вообще собираетесь сына хоронить?». Мы ничего не поняли и поехали в больнице. Врач сказал, что Андрей умер накануне в 20:35. Его нашла медсестра.

По словам родственников, Андрей никогда не имел проблем с законом и работал продавцом-консультантом.

В управлении на транспорте МВД по УрФО подтвердили факт задержания друзей. Согласно официальном заявлению, у Михаила и Андрея были при себе запрещенные вещества.

- 14 сентября этого года при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками линейного отдела МВД России на станции „Екатеринбург-Пассажирский“ были задержаны двое жителей Екатеринбурга, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков, - говорит пресс-секретарь ведомства Елена Епимахова. - При проведении личного досмотра у одного из задержанных было изъято пять брикетов наркотического средства гашиш, общим весом 14,97 грамма. Для проведения дальнейших мероприятий задержанные были доставлены в здание линейного отдела полиции. 15 сентября при проведении осмотра жилища одного из задержанных было изъято наркотическое средство каннабис общей массой 49,37 грамма, у другого - наркотическое средство гашиш весом 26,85 грамма. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Все следственные действия проводились в присутствии адвоката.