Вышел выбросить мусор: в Екатеринбурге нашли тело пропавшего детского тренера

СЕГОДНЯ 21:19 2018-10-09T21:18:51+03:00

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В Екатеринбурге найден пропавший вечером прошлой пятницы 54-летний детский тренер Дмитрий Байков. Мужчина вышел из дома №12 по улице Ленинградской недалеко от ТРЦ «Радуга Парк», чтобы выкинуть мусор, он нес собой деньги и телефон.

Тем же вечером тревогу завили его родные, которые обратились к волонтерам и в полицию. В начале недели неравнодушные граждане стали расклеивать листовки с ориентировкой пропавшего детского спортивного тренера. Также информацию распространили в интернете. О Дмитрии Байкове ранее «Комсомолка» уже писала.

Сегодня вечером родные сообщили, что мужчина найден мертвым, попросив не донимать их распросами.

- Спасибо всем, кто помогал в поиске Дмитрий Леонидовича. Он найден, но, к сожалению, его с нами больше нет, - написала Ульяна Яркина.

В полиции пока никак не комментируют ситуацию.