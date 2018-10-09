«Замерз и пожалел»: подросток из Екатеринбурга уехал на товарном поезде во Владивосток после ссоры с бабушкой

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-09T15:38:47+03:00

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Подросток из Екатеринбурга решил своим ходом добраться до Владивостока. Причиной тому ссора с бабушкой и парнишка решил податься на Дальний Восток, где живет его сетсра. Первым делом 17-летний беглец продал свой телефон и купил билет на электричку до Богдановича, а затем уже добрался доехал до станции «Ишим».

Уже в начале «путешествия» у него закончились деньги и он решил поехать до Омска на товарном поезде. Именно там его и перехватили сибирские полицейские.

- Мальчик признался, что очень сильно замерз и сожалеет о своем поступке, - рассказали в управлении на транспорте по Сибирскому ФО. - Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних связались с отцом ребенка и сообщили, что мальчик находится в Омске.

«Путешественника» забрали с вокзала и дали ему теплую одежду, согрели и напоили горячим чаем. На следующий день транспортные полицейские помогли подростку купить билет на поезд и отправили домой. Он уже вернулся к семье.

Сейчас подросток находится с семьей.