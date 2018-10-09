ВТБ финансирует АО «Красноярсккрайуголь» в размере 1,8 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-09T14:49:43+03:00

На эти деньги предприятие закроет долги в других банках

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ВТБ заключил с АО «Красноярсккрайуголь» (входит в ГК «Русский уголь») кредитное соглашение на сумму 1,8 миллиарда рублей сроком на пять лет. Средства предоставляются на рефинансирование задолженности в других банках и поддержание текущей деятельности предприятия.

- ВТБ активно участвует в финансировании важнейших отраслей российской экономики, одной из которых является угледобыча. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес, готовый развиваться и инвестировать в технологии и оборудование, укреплял позиции на рынке, поэтому рады сотрудничеству с «Красноярсккрайуголь», - рассказал руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Ерёменко.

- Мы заинтересованы в привлечении доступных банковских ресурсов для реализации масштабных планов развития группы. Сотрудничество с банком ВТБ, предложившим эффективные финансовые решения задач компании, позволит нам в полной мере реализовать очередной этап инвестиционной программы группы, - прокомментировал генеральный директор АО «Русский Уголь» Станислав Грачев.