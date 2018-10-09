2018-10-10T12:46:27+03:00
Гость в студии - Екатеринбург

Обжорный ряд и домашние театры: Как жили екатеринбуржцы 100 лет назад

Ольга Яхно, старший научный сотрудник, ученый секретарь сектора социальной истории (Институт истории и археологии УРО РАН) рассказывает о повседневной жизни и быте уральцев на рубеже XIX-XX веков
Павел ФИЛИППОВАндрей ЛЕОНОВ
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Ольга Яхно, старший научный сотрудник, ученый секретарь сектора социальной истории Институт истории и археологии УРО РАНОльга Яхно, старший научный сотрудник, ученый секретарь сектора социальной истории Институт истории и археологии УРО РАНФото: Павел ФИЛИППОВ
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Обжорный ряд и домашние театры: Как жили екатеринбуржцы 100 лет назад

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