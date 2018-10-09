Обжорный ряд и домашние театры: Как жили екатеринбуржцы 100 лет назад
Ольга Яхно, старший научный сотрудник, ученый секретарь сектора социальной истории (Институт истории и археологии УРО РАН) рассказывает о повседневной жизни и быте уральцев на рубеже XIX-XX веков
Ольга Яхно, старший научный сотрудник, ученый секретарь сектора социальной истории Институт истории и археологии УРО РАНФото: Павел ФИЛИППОВ
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Обжорный ряд и домашние театры: Как жили екатеринбуржцы 100 лет назад
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