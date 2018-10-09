2018-10-09T13:49:24+03:00
Общество

В Екатеринбурге покончил с собой сотрудник бюро Интерпола

У мужчины остался несовершеннолетний ребенок
Олег Галимов
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Известно, что оперативник находился домаИзвестно, что оперативник находился домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге покончил с собой сотрудник национального бюро Интерпола в Екатеринбурге. По словам официального представителя свердловского главка полиции Валерия Горелых, у офицера остался несовершеннолетний ребенок, а сам оперативник не находился при исполнении служебных обязанностей.

-К сожалению, такое несчастье в отделе национального бюро Интерпола действительно произошло, - рассказал пресс-секретарь главка. - На данный момент с уверенностью могу сказать, что случившееся не связано со служебной деятельностью погибшего: он находился в городе, был на выходном и не в форме.

Выяснением обстоятельств смерти занимаются специалисты инспекции по личному составу подразделения собственной безопасности главка.

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