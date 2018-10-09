В Екатеринбурге покончил с собой сотрудник бюро Интерпола
В Екатеринбурге покончил с собой сотрудник национального бюро Интерпола в Екатеринбурге. По словам официального представителя свердловского главка полиции Валерия Горелых, у офицера остался несовершеннолетний ребенок, а сам оперативник не находился при исполнении служебных обязанностей.
-К сожалению, такое несчастье в отделе национального бюро Интерпола действительно произошло, - рассказал пресс-секретарь главка. - На данный момент с уверенностью могу сказать, что случившееся не связано со служебной деятельностью погибшего: он находился в городе, был на выходном и не в форме.
Выяснением обстоятельств смерти занимаются специалисты инспекции по личному составу подразделения собственной безопасности главка.