В Екатеринбурге покончил с собой сотрудник бюро Интерпола

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-09T13:49:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге покончил с собой сотрудник национального бюро Интерпола в Екатеринбурге. По словам официального представителя свердловского главка полиции Валерия Горелых, у офицера остался несовершеннолетний ребенок, а сам оперативник не находился при исполнении служебных обязанностей.

-К сожалению, такое несчастье в отделе национального бюро Интерпола действительно произошло, - рассказал пресс-секретарь главка. - На данный момент с уверенностью могу сказать, что случившееся не связано со служебной деятельностью погибшего: он находился в городе, был на выходном и не в форме.

Выяснением обстоятельств смерти занимаются специалисты инспекции по личному составу подразделения собственной безопасности главка.