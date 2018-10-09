Красоты Урала и почтовые совы из «Гарри Поттера»: жительница Уралмаша до неузнаваемости разрисовала свой подъезд

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-09T10:15:22+03:00

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Больше 10 лет назад художница Ольга Катракова переехала в дом на окраине Уралмаша. Старенькая трехэтажка была ухоженной, но невзрачной: после ремонта коммунальщики покрыли стены синей краской и белилами. Прислушавшись к зову сердца Ольга взялась за кисточки и стала украшать свое жилище в свободное от работы время.

Художница продолжала работу, пока не стала падать в обморок от запаха краскиФото: Алексей БУЛАТОВ

Художница разрешила нам сфотографировать ее творение лишь при одном условии – не называть адрес дома. Она боится вандалов и хочет, чтобы ее кропотливый труд остался в целости и сохранности.

Вот такой филин встречает всех, кто заходит в подъездФото: Алексей БУЛАТОВ

Заходя сюда, вы оказываетесь в сказочном мире: совы из вселенной «Гарри Поттера» специально расположились у почтовых ящиков, а вдоль лестницы изображены красоты природы Урала.

- Я закончила работу пару недель назад, - рассказывает на фоне своего творчества художница. – Нужно было успеть до заморозков, когда нельзя открывать окно в подъезде, чтобы краска сохла, а помещение проветривалось. Рисовать приходилось в свободное время и в одиночку. На все ушло около трех лет.

Посмотрев на этот пейзаж появляется желание отправится в походФото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала соседи негативно отнеслись к украшению подъезда, но когда стали понимать, какая красота их ждет, начали предлагать деньги и помощь. Сейчас они с нетерпением ждут, когда Ольга возобновит работу.

- Я рисовала обычными строительными красками. В таких делах больше значимы не затраты на материалы, а труд самого художника. На пейзаж у лестницы меня вдохновила наша природа – я каждый день любуюсь соснами из окна. Совы – идеально подошли к почтовым ящикам. Вокруг птиц Ольга создала образ сказочного замка Хогвартс.

А эта милая белочка расположилась неподалеку от двери квартиры ОльгиФото: Алексей БУЛАТОВ

Останавливаться на втором этаже Ольга не намерена и уже обдумывает эскизы дальнейших рисунков. Она уже знает, что на втором пролете расположится стая волков и скалистый пейзаж. Во время нашей беседы в подъезд зашли соседи Ольги, которые, как нам показалось, уже привыкли к расписанным стенам.

Денег на краски у Ольги ушло не много, чего не скажешь про потраченные силы и времяФото: Алексей БУЛАТОВ

- Самое главное, что это все от души. Видно, что человек старался. Разве может быть красиво, когда весь подъезд в синем и белом цвете?! – рассказал сосед Ольги.

Чтобы полностью украсить подъезд Ольге предстоит расписать две огромные стеныФото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцы из соседних подъездов надеются, что Ольга сделает что-то необычное и у нихФото: Алексей БУЛАТОВ

Ольга - член Творческого союза художников России и профессионально занимается рисованием всю жизнь. Ее работы можно найти в галереях Екатеринбурга и Тюмени. Она признается, если хватит времени и сил, то займется и другими подъездами в своем доме